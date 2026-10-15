"907 коней для селфі": поліція Дубая поповнила автопарк новим гібридним Lamborghini

ФОТО: Carscoops|
Lamborghini Temerario поліції ОАЕ
Як повідомляє видання Carscoops, передача новітнього електрифікованого купе відбулася в рамках партнерства між місцевою владою та дилером Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Автомобіль вже отримав фірмову біло-зелену ліврею зі спеціальними проблисковими маячками та написами двома мовами.
Техніка цього патрульного авто дійсно вражає. Під капотом працює 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, якому асистують одразу три електродвигуни, що сумарно видають 907 кінських сил та 900 Нм крутного моменту. Проте ганятися за порушниками на місцевих автомагістралях цей звір не буде.
Суперкар передали під управління Департаменту туристичної поліції, тому його головним завданням стане патрулювання районів з високою щільністю населення та головних визначних пам'яток. Директор Головного департаменту кримінальних розслідувань Саїд Аль-Хаджрі зазначив, що такий розкішний автопарк поєднує ефективну присутність у сфері безпеки із залученням громади.
"Поліцейські суперкари допомагають людям почуватися в безпеці", – підкреслив бригадир, додавши, що копи завжди готові зробити спільне фото з туристами.
Не перший поліцейський Temerario
- Цікаво, що це вже не перший випадок, коли новітня модель італійського бренду одягає поліцейську форму. Нещодавно державна поліція Італії також отримала власний Temerario, який прийшов на зміну патрульним Gallardo та Huracan.
- Але якщо в Еміратах машина працює на імідж, то на батьківщині суперкар виконує життєво важливі функції. Італійський екіпаж має дозвіл перевищувати ліміт у 130 км/год на автострадах, адже авто використовують для термінового транспортування донорських органів по всій країні.
- За 22 роки співпраці між італійськими правоохоронцями та компанією Lamborghini підрозділи швидкого реагування успішно доставили понад 200 органів, врятувавши сотні життів.