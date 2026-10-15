"907 коней для селфі": поліція Дубая поповнила автопарк новим гібридним Lamborghini

Як повідомляє видання Carscoops, передача новітнього електрифікованого купе відбулася в рамках партнерства між місцевою владою та дилером Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Автомобіль вже отримав фірмову біло-зелену ліврею зі спеціальними проблисковими маячками та написами двома мовами.

Техніка цього патрульного авто дійсно вражає. Під капотом працює 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, якому асистують одразу три електродвигуни, що сумарно видають 907 кінських сил та 900 Нм крутного моменту. Проте ганятися за порушниками на місцевих автомагістралях цей звір не буде.

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Суперкар передали під управління Департаменту туристичної поліції, тому його головним завданням стане патрулювання районів з високою щільністю населення та головних визначних пам'яток. Директор Головного департаменту кримінальних розслідувань Саїд Аль-Хаджрі зазначив, що такий розкішний автопарк поєднує ефективну присутність у сфері безпеки із залученням громади.

"Поліцейські суперкари допомагають людям почуватися в безпеці", – підкреслив бригадир, додавши, що копи завжди готові зробити спільне фото з туристами.

Не перший поліцейський Temerario