A5 знову стане A4: Audi визнає помилку в плутанині з індексами

За задумом Audi, бензинові та дизельні моделі мали отримати непарні номери, а електричні — парні. На практиці це призвело до того, що добре знайомі седан і універсал A4 раптово перетворилися на A5, хоча ця назва раніше асоціювалася з купе та Sportback. Для клієнтів це стало справжнім ребусом, а для дилерів додатковим головним болем під час пояснень у шоурумах, зазначає Auto24.

Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер уже відкрито визнав, що це рішення, ухвалене попереднім керівництвом, було помилковим. В інтерв’ю для австралійського видання Drive він чітко дав зрозуміти: компанія повертається до простішої й логічнішої системи, де літера позначає тип кузова: A для легковиків, Q для кросоверів, а цифра відповідає розміру та класу моделі, а не типу двигуна.

Рестайлінг як шанс повернути ім’я

Найцікавіше те, що Audi встигла зупинити цей ”ефект доміно” ще до того, як аналогічна доля спіткала A6. Ба більше, Дьольнер прямо заявив, що повернення назви A4 для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння цілком можливе. Це означає, що нинішній A5 із бензиновими та дизельними моторами може знову стати A4 після оновлення в середині життєвого циклу.

Якщо так і станеться, Audi фактично визнає, що класичні індекси мають значно більшу цінність для покупців, ніж абстрактна маркетингова логіка.

Електричний A4 e-tron уже на підході

Повернення “правильного” A4 не означає відмову від електрифікації. Паралельно Audi готує повністю електричний A4 e-tron, дебют якого очікується у 2028 модельному році. Цей автомобіль базуватиметься на новій платформі SSP (Scalable Systems Platform) і отримає дизайн, натхненний яскравим шоу-каром Concept C.

У результаті на ринку можуть співіснувати одразу дві версії A4 — класична з ДВЗ і електрична. Це добре знайомий сценарій: BMW планує аналогічний підхід для 3 Series та електричного i3, а Mercedes-Benz для C-Class і його EV-аналога.

Не перша і не остання відмова від дивних рішень

Історія з A4 та A5 — не єдиний випадок, коли Audi змушена відкотитися назад. Кілька років тому бренд уже відмовився від дивних цифрових позначень на кшталт “35” або “55”, які нібито мали замінити традиційні індекси об’єму двигуна, але в реальності лише дезорієнтували покупців. Схоже, в Інгольштадті нарешті усвідомили просту істину: іноді найкраща інновація — це повернення до зрозумілої класики.