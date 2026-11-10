Адекватне оновлення: Львівелектротранс замінив 40-річний брухт на сучасні вантажівки MAN

Як повідомляє підприємство Львівелектротранс, нові автомобілі-платформи придбали за державною програмою доступних кредитів.

Комунальники сплатили лише 10% від суми з власних коштів, а решту 90% покрила позика, яку планують погасити упродовж п'яти років.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Головна фішка нових MAN полягає у маневреній електричній автовишці. Вона здатна рухатися не лише вертикально, а й убік, тому водієві більше не потрібно постійно переїжджати з місця на місце, щоб майстер дістався до потрібного дроту.

"Найперше нова техніка буде комфортнішою для працівників, адже тепер для обладнання передбачені окремі відсіки з нержавіючої сталі, – зазначив заступник головного інженера Роман Муляр.

Ось на заміну стареньких автовишок на шасі ЗіЛ та ГАЗ прийшли сучасні надбудови підіймачів на базі MAN TGM. Фото: Роман Балука

Крім того, вантажівки отримали повнопривідне шасі. Це критично важливо для зими, коли старі машини просто не могли самостійно доїхати до відкритих ділянок колії на Сихові чи вулиці Княгині Ольги.

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Загалом Львівелектротранс витратив на оновлення критичного автопарку 44 мільйони гривень. Раніше підприємство вже встигло придбати п'ять мікроавтобусів FIAT Ducato для оперативних виїздів та висотну автовишку на базі IVECO.