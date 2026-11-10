Адекватное обновление: Львовэлектротранс заменил 40-летний лом на современные грузовики MAN

Как сообщает предприятие Львовэлектротранс, новые автомобили-платформы приобрели по государственной программе доступные кредиты.

Коммунальщики оплатили лишь 10% от суммы из собственных средств, а остальные 90% покрыла ссуда, которую планируют погасить в течение пяти лет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Читайте также Львовская модель Е-билета стала примером для Украины

Главная фишка новых MAN заключается в маневренной электрической автовышке. Она способна двигаться не только вертикально, но и в сторону, поэтому водителю больше не нужно постоянно переезжать с места на место, чтобы мастер добрался до нужной проволоки.

" Прежде новая техника будет более комфортной для работников, ведь теперь для оборудования предусмотрены отдельные отсеки из нержавеющей стали, – отметил заместитель главного инженера Роман Муляр.

Вот на смену стареньких автовышек на шасси ЗиЛ и ГАЗ пришли современные надстройки подъемников на базе MAN TGM. Фото: Роман Балука

Кроме того, грузовики получили полноприводное шасси. Это критически важно для зимы, когда старые машины просто не могли самостоятельно доехать до открытых участков пути на Сыхове или на улице Княгини Ольги.

Читайте также Стало известно, кого водитель львовского автобуса бесплатно возил в кабине

В общей сложности Львовэлектротранс потратил на обновление критического автопарка 44 миллиона гривен. Ранее предприятие уже успело купить пять микроавтобусов FIAT Ducato для оперативных выездов и высотную автовышку на базе IVECO.