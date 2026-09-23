Peugeot Expert в Америці? Фургон для США має бензиновий мотор замість дизеля

Оголошений ще з весни крок RAM до повернення в сегмент середньорозмірних комерційних авто на ринку США з новою моделлю ProMaster City на європейській платформі K0 від Stellantis.

Новинка прийшла на заміну знятому з виробництва Mercedes Metris. Європейський ProMaster City запропонував американським водіям місткий вантажний відсік на 4 732 літри у поєднанні з економним 1,6-літровим турбомотором.

Як повідомляє Auto World, автовиробник вирішив заповнити порожню нішу після відходу конкурентів, запропонувавши машину "правильного розміру".

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Як не називай, а родовід один

Американська версія RAM ProMaster City 2027, назва якої запозичена зі старого-нового фургону на базі Fiat Dobló, отримала специфічну передню частину з повністю закритою решіткою радіатора, великим фірмовим написом та обов'язковими для місцевого ринку помаранчевими світловідбивачами.

Як і обіцяно, утилітарна вантажна модифікація має практичні нефарбовані бампери, які візуально ідентичні європейським аналогам. Водночас пасажирська версія хизується бамперами в колір кузова, хоча решта елементів дизайну скопійована з уже відомих моделей групи Stellantis.

Великі літери логотипа вказують на американське походження, але в рисах вгадується європейський родовід. Фото: RAM

Заокеанські стандарти враховано

Габарити нового фургона приблизно відповідають найбільшій європейській версії з індексом L3. Довжина вантажної площі становить 2822 міліметри, а відстань між задніми арками у 1242 міліметри дозволяє легко вантажити стандартні американські піддони.

Цікавим нюансом стала вантажність опціонального фаркопа, що через місцеві стандарти обмежена на смішній позначці у 907 кілограмів. Для порівняння, європейські правила дозволяють аналогічним машинам тягнути причіп масою до 2,5 тонни.

Технічні характеристики без дизеля

Під капотом американського фургона не знайти звичного для Європи дизельного агрегата. Рушійною силою виступає 1,6-літровий бензиновий турбомотор на 169 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, що працює в парі з надійним восьмиступеневим автоматом Aisin.

Всередині не до розкоші, але попри спартанський стан салону цього інструменту для заробляння грошей, тут стоять найсучасніші системи допомоги, комфорту та безпеки. Фото: RAM

Інженери RAM роблять серйозну ставку на передній привід. Він забезпечує нижчу підлогу вантажного відсіку та краще зчеплення на мокрому асфальті. Саме компактні розміри та зручність керування в міських умовах вважаються головними козирями новинки.

Нагадаємо, що платформа K0 була розроблена ще у 2016 році спільними зусиллями PSA та Toyota. За десять років на цій базі Stellantis випустила цілий розсип популярних моделей, серед яких Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro та Fiat Scudo, які згодом отримали навіть електричні та водневі версії.