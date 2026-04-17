Американці припинять виробництво САУ Paladin: досвід війни в Україні змінює підходи до артилерії

Армія США не закуповуватиме додаткові гаубиці інтегрованого управління (PIM) M109A7 Paladin, оскільки розглядає альтернативні варіанти для заповнення прогалини. І це для виробника серйозна заявка і водночас втрата очікуваної не тільки фінансової вигоди, але й іміджевого авторитету.

Думку щодо недоцільності подальшого випуску M109A7 Paladin заявив законодавцям міністр збройних сил Ден Дрісколл. Основна мотивація – гроші на вітер. Про це повідомив спеціалізований ресурс Breaking Defense.

Читайте також Американські САУ Paladin вже воюють в Україні: фото

Чому Paladin втрачає актуальність

За словами глави воєнного відомства США Дена Дрісколла, бойові дії показали критичний недолік їх повільне розгортання. Навіть найдосвідченіші екіпажі на розгортання Paladin для підготовки до стрільби витрачають до 15 хвилин.

Такий термін в умовах сучасної війни надто довгий, оскільки нинішні загрози, зокрема дрони, вимагають реакції за десятки секунд. За словами Дрісколла, у сучасній війні складно навіть підготувати позицію і Paladin тут просто е встигає.

Що просять на заміну

Армія США має намір зберегти вже наявні установки, але планує їх у майбутньому поступово замінювати іншими системами. Нові самохідні гаубиці M109A7 Paladin закуповувати Пентагон не планує.

"Якщо подивитися на бойові дії в Україні, то справді важко виїхати та підготувати позицію для вогневої атаки. Paladin просто не здатний через повільне розгортання. Ми хочемо бути добрими хранителями активів, які нам дали американські платники податків. Нам потрібно перейти на системи, які ми могли б доставити туди, куди потрібно, у встановлений термін розгорнути, – зазначив Ден Дрісколл у виступі перед конгресменами.

Читайте також Зенітка Paladin на шасі MAN HX 8x8 заступила на бойове чергування



Ставка на новий тип артилерії:

легші системи

швидке розгортання (до 40 секунд)

вища мобільність і живучість

Висновок з війни в Україні

Ключовий урок – швидкість і мобільність важливіші за масу та дальність. Артилерія, яка довго готується до стрільби, стає легкою мішенню для розвідки та ударних дронів.

Під фініш 2024 Україна мала 90 одиниць САУ M109A7 Paladin, але зі зміною господаря Білого дому відвантажень вже не було. Фото: BAE Systems

Конгресменам позиція Пентагону сподобалася. Особливо щодо "хранителя активів американських платників податків".

Очікується, що контракт на нову систему США можуть укласти вже найближчим часом.