Андрій Садовий: територія ЛАЗу має залишитися промисловою

Це питання у Львові вже стоїть руба: задля закріплення за територією ЛАЗу цільового індустріального призначення землі, а не території забаганок нових власників, мерія спрямувала відповідне звернення до Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Лист було зачитано та схвалено на сесії Львівської міської ради. Про цей крок міської ради щодо захисту промислової зони, необхідної для індустрального кластеру міста й регіону йдеться у повідомленні на сайті місцевого органу влади.

Це – промзона, а не житловий масив

У мерії наголошують: зміна власника підприємства актуалізувала ризик трансформації промзони під житлову забудову. Водночас місто наполягає на збереженні виробничого та інноваційного призначення ділянки.

За словами Садового, земля має чітке цільове призначення — промисловість. Йдеться про можливість створення індустріального парку або виробничо-інноваційного кластера, зокрема для випуску громадського транспорту — автобусів, тролейбусів, трамваїв.

Територія ЛАЗу – ласий шмат для будь-якого бізнесу і земля тут у значно більшому пріоритеті, ніж виробничий кластер. Фото: сайт мерії Львова

Львів просить уряд:

сприяти включенню території до переліку індустріальних парків;

розглянути участь у державних програмах підтримки машинобудування;

допомогти із залученням державних та міжнародних інвестицій;

забезпечити координацію центральної та місцевої влади, щоб не допустити втрати стратегічної промислової зони.

Надбання не тільки Львова, але й України

Звернення до уряду практично збіглося за часом зі знаковою подією в історії Львова та колишнього заводу: два тижні тому виповнилося 70 років з того часу, як презентували перший автобус ЛАЗ-695. Це було 12 лютого 1956 року.

Ця календарна дата визначна тим, що 695-й виявився настільки успішним, що став наймасовішою моделлю у світі, що навіть визнано Книгою рекордів Гіннеса. За цей час загальний тираж сягнув понад 267 000 автобусів ЛАЗ-695 всіх модифікацій.

І хоча це вже сторінка історії, є надія на розгортання в колишніх цехах світового автогіганта інустріального парку різних виробничників. Фото: сайт мерії Львова

Три покоління 695-го, починаючи від першого (-695Б, -695Е, -695Ж) до другого (-695М) і аж до третього (-695Н, -695НГ/695Д) у різних модифікаціях, порівнювати з сучасними автобусами не варто – різниця космічна.

Але на той час це була техніка, на яку заглядалися закордонні конкуренти: Львівський автобусний завод був визнаним законодавцем тогочасної моди.

Наймасовішою та найдовшою у конвеєрному виробництві була модифікована версія ЛАЗ-695Н.

Ці автобуси уже збиралися не на конвеєрі, а на стапельному помості, але до завершального етапу так і не дійшли. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Місто повинно мати робочі місця

У міськраді підкреслюють, шо уряд має подбати про використання потужних виробничих площ підприємства. Відновлення виробництва на базі ЛАЗу може посилити політику імпортозаміщення, створити нові робочі місця та забезпечити надходження до бюджетів різних рівнів.

"Є чітке призначення цієї землі – це виробництво. Так, сьогодні час вимагає інновацій, індустріального парку, але там має бути виключно виробництво. Територія Львівського автобусного заводу – це виробництво, і я хотів би, щоб це всі зрозуміли чітко і бездискусійно. Там нічого іншого бути не може", – наголосив Андрій Садовий.