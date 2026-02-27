Львовские власти стремятся сохранить территорию ЛАЗа для производства и бизнеса

Этот вопрос во Львове уже стоит ребром: для закрепления за территорией ЛАЗа целевого индустриального назначения земли, а не территории прихотей новых владельцев, мэрия направила соответствующее обращение к Премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

Письмо было зачитано и одобрено на сессии Львовского городского совета. Об этом шаге городского совета по защите промышленной зоны, необходимой для индустриального кластера города и региона, говорится в сообщении на сайте местного органа власти.

Читайте также ЛАЗ получил нового владельца и перспективы возрождения

Это – промзона, а не жилой массив

В мэрии отмечают: смена собственника предприятия актуализировала риск трансформации промзоны под жилую застройку. В то же время город настаивает на сохранении производственного и инновационного назначения участка.

По словам Садового, земля имеет четкое целевое назначение - промышленность. Речь идет о возможности создания индустриального парка или производственно-инновационного кластера, в частности для выпуска общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев.

Территория ЛАЗа – лакомый кусок для любого бизнеса и земля здесь в значительно большем приоритете, чем производственный кластер. Фото: сайт мэрии Львова

Львов просит правительство:

способствовать включению территории в перечень индустриальных парков;

рассмотреть участие в государственных программах поддержки машиностроения;

помочь с привлечением государственных и международных инвестиций;

обеспечить координацию центральной и местной власти, чтобы не допустить потери стратегической промышленной зоны.

Достояние не только Львова, но и Украины

Обращение к правительству практически совпало по времени со знаковым событием в истории Львова и бывшего завода: две недели назад исполнилось 70 лет с того времени, как изготовили и презентовали первый автобус ЛАЗ-695. Это было 12 февраля 1956 года.

Читайте также Эксклюзивные и рекордные автобусы ЛАЗ-695: интересные факты и фото

Эта календарная дата примечательна тем, что 695-й оказался настолько успешным, что стал самой массовой моделью в мире, что даже признано Книгой рекордов Гиннеса. За это время общий тираж достиг более 267 000 автобусов ЛАЗ-695 всех модификаций.

И хотя это уже страница истории, есть надежда на развертывание в бывших цехах мирового автогиганта индустриального парка различных производственников. Фото: сайт мэрии Львова

Три поколения 695-го, начиная от первого (-695Б, -695Е, -695Ж) до второго (-695М) и до третьего (-695Н, -695НГ/695Д) в различных модификациях, сравнивать с современными автобусами не стоит – разница космическая.

Читайте также Впервые показан львовский электробус Электрон Е181

Самой массовой и самой длинной в конвейерном производстве была модифицированная версия ЛАЗ-695Н.

Эти автобусы уже собирались не на конвейере, а на стапельном помосте, но до завершающего этапа так и не дошли. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Город должен иметь рабочие места

В горсовете подчеркивают, что правительство должно позаботиться об использовании мощных производственных площадей предприятия. Восстановление производства на базе ЛАЗа может усилить политику импортозамещения, создать новые рабочие места и обеспечить поступления в бюджеты разных уровней.

Читайте также Мэрия Львова закупит автобусы местного автозавода, но это будет не ЛАЗ

"Есть четкое назначение этой земли – это производство. Да, сегодня время требует инноваций, индустриального парка, но там должно быть исключительно производство. Территория Львовского автобусного завода – это производство, и я хотел бы, чтобы это все поняли четко и бездискуссионно. Там ничего другого быть не может", – подчеркнул Андрей Садовый.