Aniioki представила електровелосипед, що більше схожий на мотоцикл

Зовні модель має звичні для фетбайка риси: педалі, велосипедне сідло та широкі шини розміром 26×4,8 дюйма. Водночас технічні характеристики значно виходять за межі класичних електровелосипедів.

Базова версія укомплектована двома електромоторами із сумарною піковою потужністю 6000 Вт і здатна розганятися до 70 км/год. Старші модифікації отримали два двигуни по 3000 Вт, а флагманська 72-вольтова версія розвиває швидкість до 98 км/год.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тут двигуни з прямим приводом, надбезпечні акумулятори, гальма CBS та мультимедійні функції з кольоровим дисплеєм. Фото: Aniioki

Гігантський акумулятор

Особливу увагу привертають акумулятори. Покупцям пропонують батареї ємністю до 4800 Вт-год, а максимальний варіант майже досягає 5 кВт-год. Для порівняння, більшість сучасних електровелосипедів мають батареї на 600–800 Вт-год.

За даними виробника, максимальний запас ходу може сягати 320 км, хоча реальна дистанція залежатиме від швидкості, рельєфу, ваги райдера та інтенсивності використання ручки газу.

Акумулятор має корпус із високоміцного алюмінієвого сплаву товщиною 4 мм, що вдвічі товще, ніж у звичайних батарей, й це забезпечує надійний фізичний захист від ударів, зносу, випадкових падінь та вогненебезпечно. Фото: Aniioki

Посилена конструкція

Aniioki заявляє про посилену раму, розраховану на навантаження до 180 кг, алюмінієвий корпус батареї товщиною 4 мм та вдосконалену систему керування акумулятором.

За гальмування відповідають 300-міліметрові диски з комбінованою системою CBS, а топова версія отримала багатопоршневі супорти, характерні для мотоциклів.



Єдиний у галузі електричний велосипед із системою CBS та подвійними передніми дисковими гальмами. Фото: Aniioki

Чи можна назвати це електровелосипедом?

Попри наявність педалей, новинка навряд чи відповідатиме законодавчим вимогам до електровелосипедів у більшості країн. Швидкість майже 100 км/год і потужність у кілька кіловатів переводять її до категорії електричних мопедів або легких електромотоциклів.

Втім, поява таких моделей свідчить про формування нового сегмента транспорту, який займає проміжне місце між традиційними електровелосипедами та повноцінними електромотоциклами.