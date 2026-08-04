Aniioki представила электровелосипед, больше похожий на мотоцикл

Внешне модель имеет привычные для фетбайка черты: педали, велосипедное седло и широкие шины размером 26х4,8 дюйма. В то же время, технические характеристики значительно выходят за пределы классических электровелосипедов.

Базовая версия укомплектована двумя электромоторами с суммарной пиковой мощностью 6000 Вт и способна разгоняться до 70 км/ч. Старшие модификации получили два двигателя по 3000 Вт, а флагманская 72-вольтовая версия развивает скорость до 98 км/ч.

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Здесь двигатели с прямым приводом, безопасные аккумуляторы, тормоза CBS и мультимедийные функции с цветным дисплеем. Фото: Aniioki

Гигантский аккумулятор

Особое внимание привлекают аккумуляторы. Покупателям предлагают батареи емкостью до 4800 Вт-ч, а максимальный вариант почти достигает 5 кВт-ч. Для сравнения, большинство современных электровелосипедов имеют батареи на 600– 800 Вт-час.

По данным производителя, максимальный запас хода может достигать 320 км, хотя реальная дистанция будет зависеть от скорости, рельефа, веса райдера и интенсивности использования ручки газа.

Аккумулятор имеет корпус из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 4 мм, что вдвое толще, чем у обычных батарей, что обеспечивает надежную физическую защиту от ударов, износа, случайных падений и огнеопасно. Фото: Aniioki

Усиленная конструкция

Aniioki заявляет об усиленной раме, рассчитанной на нагрузку до 180 кг, алюминиевом корпусе батареи толщиной 4 мм и усовершенствованной системе управления аккумулятором.

За торможение отвечают 300-миллиметровые диски с комбинированной системой CBS, а топовая версия получила многопоршневые суппорты, характерные для мотоциклов.



Единственный электрический велосипед с системой CBS и двойными передними дисковыми тормозами. Фото: Aniioki

Можно ли назвать это электровелосипедом?

Несмотря наличие педалей, новинка вряд ли будет отвечать законодательным требованиям к электровелосипедам в большинстве стран. Скорость почти 100 км/ч и мощность в несколько киловатт переводят ее в категорию электрических мопедов или легких электромотоциклов.

Впрочем, появление таких моделей свидетельствует о формировании нового сегмента транспорта, занимающего промежуточное место между традиционными электровелосипедами и полноценными электромотоциклами.