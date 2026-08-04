Укр
Ру

Aniioki представила электровелосипед, больше похожий на мотоцикл

Китайская компания Aniioki представила новый A9 Pro Max Dual Motor 2.0, который по своим характеристикам превзошел представление об электровелосипеде. Благодаря мощности до 6000 Вт, скорости почти 100 км/ч, а также огромному аккумулятору новинка больше напоминает легкий электромотоцикл.
Aniioki электровелосипед, но его можно сравнить с мотоциклом: описание, фото, видео, цена

ФОТО:  Aniioki|

Усовершенствованная пневматическая подвеска с регулируемым отскоком и ходом 110 мм и задний задний амортизатор для поглощения удара обеспечивают исключительную амортизацию.

Валентин Ожго
logo4 августа, 19:30
logo0
logo0 мин

Внешне модель имеет привычные для фетбайка черты: педали, велосипедное седло и широкие шины размером 26х4,8 дюйма. В то же время, технические характеристики значительно выходят за пределы классических электровелосипедов.

Базовая версия укомплектована двумя электромоторами с суммарной пиковой мощностью 6000 Вт и способна разгоняться до 70 км/ч. Старшие модификации получили два двигателя по 3000 Вт, а флагманская 72-вольтовая версия развивает скорость до 98 км/ч.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Здесь двигатели с прямым приводом, безопасные аккумуляторы, тормоза CBS и мультимедийные функции с цветным дисплеем. Фото: Aniioki

Гигантский аккумулятор

Особое внимание привлекают аккумуляторы. Покупателям предлагают батареи емкостью до 4800 Вт-ч, а максимальный вариант почти достигает 5 кВт-ч. Для сравнения, большинство современных электровелосипедов имеют батареи на 600– 800 Вт-час.

По данным производителя, максимальный запас хода может достигать 320 км, хотя реальная дистанция будет зависеть от скорости, рельефа, веса райдера и интенсивности использования ручки газа.

Аккумулятор имеет корпус из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 4 мм, что вдвое толще, чем у обычных батарей, что обеспечивает надежную физическую защиту от ударов, износа, случайных падений и огнеопасно. Фото: Aniioki

Усиленная конструкция

Aniioki заявляет об усиленной раме, рассчитанной на нагрузку до 180 кг, алюминиевом корпусе батареи толщиной 4 мм и усовершенствованной системе управления аккумулятором.

За торможение отвечают 300-миллиметровые диски с комбинированной системой CBS, а топовая версия получила многопоршневые суппорты, характерные для мотоциклов.


Единственный электрический велосипед с системой CBS и двойными передними дисковыми тормозами. Фото: Aniioki

Можно ли назвать это электровелосипедом?

Несмотря наличие педалей, новинка вряд ли будет отвечать законодательным требованиям к электровелосипедам в большинстве стран. Скорость почти 100 км/ч и мощность в несколько киловатт переводят ее в категорию электрических мопедов или легких электромотоциклов.

Впрочем, появление таких моделей свидетельствует о формировании нового сегмента транспорта, занимающего промежуточное место между традиционными электровелосипедами и полноценными электромотоциклами.

#Aвтоновинки #Электротранспорт #Китай #Видео #Фото #Мото #Новости