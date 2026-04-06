Антиматерію вперше перевезли вантажівкою: відео

Центр поблизу Женеви, на кордоні Франції та Швейцарії, займається фундаментальними частинками та законами Всесвіту. І це транспортування вважається першим кроком до розгадки однієї з найбільших загадок фізики елементарних частинок.

Німецький фізик Штефан Ульмер готував цей проєкт шість років. Нещодавно вантажівка з написом Antimatter in motion (Антиматерія в русі) заїхала до комплексу. Таким чином, команда розпочала унікальний експеримент. Про це повідомляє CERN у короткому відео.

Враховано усі зовнішні впливи

Вчені помістили 92 антипротони у спеціальний контейнер вагою близько 850 кілограмів. Це так звана пастка Пеннінга. Він утримує частинки у вакуумі за допомогою надпровідних магнітів.

Антипротони не повинні торкатися звичайної матерії. Інакше відбудеться аннігіляція, і частинки зникнуть. Тому команда ретельно розрахувала всі ризики.

Антиматерія надзвичайно рідкісна у Всесвіті. Досі фізика не змогла пояснити, чому вона майже повністю зникла.

Процес завантаження контейнера та розвантаження був не менш важливий, ніж тест на транспортування. Фото: CERN

Тихіше їдеш – вчасно приїдеш

Цю мудрість поставили в пріоритет. Вантажівка Volvo FL рухалася зі швидкістю 42 км/год. Попри нерівну дорогу, система пройшла тест. Автомобіль подолав загалом десять кілометрів.

Через півгодини вчені повернули контейнер до лабораторії для тестування. Експерти підтвердили: усі 92 антипротони збережені.

За ціною кілька квадрильйонів доларів США

Ульмер їздив за вантажівкою, яка перевозила антипротони на території ЦЕРНу. За допомогою свого мобільного телефону він може в режимі реального часу контролювати, чи дорогоцінні частинки все ще на місці. Необхідна для цього енергія робить антиматерію найдорожчим матеріалом у світі, тому виробляються лише мізерні кількості.

За словами Ульмера, один грам антипротонів коштував би кілька квадрильйонів доларів США.

Експеримент світового значення проводився за участі звичайної двовісної вантажівки Volvo FL – однієї з найлегших серій в продуктовій лінійці автовиробника. Скриншот: Авто24

Чому це важливо для науки

Антиматерія відіграє ключову роль у фізиці частинок. Однак вчені досі не розуміють, чому він майже повністю зник після Великого вибуху.

Ось чому точні вимірювання антипротонів надзвичайно важливі. Тепер дослідники зможуть транспортувати їх до інших лабораторій. Це розширює можливості для експериментів.

"Це - початком нової ери. Нова фізика змінює технології та наше розуміння природи. Експеримент став не лише технічним успіхом, а й символом наукового прогресу, – заявив фізик Штефан Ульмер

Наступний етап – Дюссельдорф

Команда планує надіслати антипротони до Дюссельдорфського університету. Там створюється нова лабораторія для надточних вимірювань. За розрахунками вчених, точність буде до 1000 разів вищою, ніж у самому CERN.

Університет Дюссельдорфа – це державний університет Дюссельдорфа у Північному Рейні-Вестфалії. активно бере участь у міжнародних наукових проєктах. Таким чином Німеччина зміцнює свої позиції у світовій науці. А успішний транспорт антиматерії відкриває шлях до нових відкриттів.

Звичайна вантажівка Volvo FL з безцінним вантажем проїхала у тестовому режимі всього десять кілометрів, але уже увійде в історію саме цим рейсом. Фото:CERN

Висновок

Це транспортування знаменує собою справжній поворотний момент у дослідженнях антиматерії. Воно демонструє, що навіть надзвичайно крихкі частинки можна переміщувати за межі лабораторії. Водночас у фокусі з'являється неочікуваний гравець: стандартний Volvo FL. Сам факт того, що не використовувався спеціальний транспортний засіб, робить цей підхід переконливим.