Антиматерию впервые перевозли грузовиком: видео

Центр недалеко от Женевы, на границе Франции и Швейцарии, занимается фундаментальными частицами и законами Вселенной. И эта транспортировка считается первым шагом к разгадке одной из самых больших загадок физики элементарных частиц.

Немецкий физик Штефан Ульмер готовил этот проект шесть лет. Недавно грузовик с надписью Antimatter in motion (Антиматерия в движении) заехал в комплекс. Таким образом, команда начала уникальный эксперимент. Об этом сообщает CERN в коротком видео.

Учтены все внешние воздействия

Ученые поместили 92 антипротона в специальный контейнер весом около 850 килограммов. Это так называемая ловушка Пеннинга. Он удерживает частицы в вакууме с помощью сверхпроводящих магнитов.

Антипротоны не должны касаться обычной материи. Иначе произойдет аннигиляция, и частицы исчезнут. Поэтому команда тщательно рассчитала все риски.

Антиматерия чрезвычайно редкая во Вселенной. До сих пор физика не смогла объяснить, почему она почти полностью исчезла.

Процесс загрузки контейнера и разгрузки был не менее важен, чем тест на транспортировку. Фото: CERN

Тише едешь – вовремя приедешь

Эту мудрость поставили в приоритет. Грузовик Volvo FL двигался со скоростью 42 км/ч. Несмотря на неровную дорогу, система прошла тест. Автомобиль преодолел в общей сложности десять километров.

Через полчаса ученые вернули контейнер в лабораторию для тестирования. Эксперты подтвердили: все 92 антипротона сохранены.

По цене несколько квадриллионов долларов США

Ульмер ездил за грузовиком, который перевозил антипротоны на территории ЦЕРНа. С помощью своего мобильного телефона он может в режиме реального времени контролировать, или драгоценные частицы все еще на месте. Необходимая для этого энергия делает антиматерию самым дорогим материалом в мире, поэтому производятся лишь мизерные количества.

По словам Ульмера, один грамм антипротонов стоил бы несколько квадриллионов долларов США.

Эксперимент мирового значения проводился с участием обычного двухосного грузовика Volvo FL – одной из самых легких серий в продуктовой линейке автопроизводителя. Скриншот: Авто24

Почему это важно для науки

Антиматерия играет ключевую роль в физике частиц. Однако ученые до сих пор не понимают, почему он почти полностью исчез после Большого взрыва.

Вот почему точные измерения антипротонов чрезвычайно важны. Теперь исследователи смогут транспортировать их в другие лаборатории. Это расширяет возможности для экспериментов.

"Это начало новой эры. Новая физика меняет технологии и наше понимание природы. Эксперимент стал не только техническим успехом, но и символом научного прогресса, – заявил физик Штефан Ульмер

Следующий этап – Дюссельдорф

Команда планирует отправить антипротоны в Дюссельдорфский университет. Там создается новая лаборатория для сверхточных измерений. По расчетам ученых, точность будет до 1000 раз выше, чем в самом CERN.

Университет Дюссельдорфа – это государственный университет Дюссельдорфа в Северном Рейне-Вестфалии. активно участвует в международных научных проектах. Таким образом Германия укрепляет свои позиции в мировой науке. А успешный транспорт антиматерии открывает путь к новым открытиям.

Обычный грузовик Volvo FL с бесценным грузом проехал в тестовом режиме всего десять километров, но уже войдет в историю именно этим рейсом. Фото:CERN

Вывод

Эта транспортировка знаменует собой настоящий поворотный момент в исследованиях антиматерии. Она демонстрирует, что даже чрезвычайно хрупкие частицы можно перемещать за пределы лаборатории. В то же время в фокусе появляется неожиданный игрок: стандартный Volvo FL. Сам факт того, что не использовалось специальное транспортное средство, делает этот подход убедительным.