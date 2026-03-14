Вантажівки для армії все частіше замовляють з броньованими кабінами

Днями компанія IDV підписала вже третій за короткий відлік часу контракт на постачання військових тактичних вантажівок Румунії. Про цю подію повідомлено на сайті виробника з італійського міста Больцано.

На першому етапі було поставлено 942 машини, нині завершується відвантаження другої партії з 1107 машин. Цей контракт має завершитися у 2026 році.

Завод обіцяє за все відвантажити вчасно

Законтрактовані 10 березня 860 машин третьої партії будуть поставлені упродовж наступних трьох років. Третину цих автомобілів завод виготовлятиме з броньованою кабіною.

Про характеристики нічого не сказано, але найімовірніше ці автомобілі матимуть ходову 4х4, 6х6, 8х8 та силові двопаливні агрегати з різним діапазоном потужності, але це вже залежить від версії.

Як і належить транспорту військового призначення, їх забезпечать централізованою системою підпомпування шин, лебідками, системами допомоги водієві, а також атрибутикою комфорту у вигляді кондиціонера тощо.

Приклад війни в Україні спонукав IDV та інших автовиробників відгукнутися на запит оборонних відомств продумати балістичний захист водіїв логістичного транспорту. Фото: IDV

В середньому щорічне поповнення передбачає відвантаження румунській армії по 286 автомобілів. Таким чином румунська армія отримає 2909 високомобільних тактичних та логістичних машин, суттєво оновивши свій автопарк.



Контракти укладаються масштабні

Міністерство оборони Нідерландів обрало технології IDV для своєї армії, підписавши у травні 2025 року контракт на постачання 785 машин. Ці машини уже відвантажуються замовнику в рамках законтрактованих термінів.

Румунському замовленню передувала угода IDV з італійською армією. В грудні 2025 року Міноборони замовило 658 тактично-логістичних вантажівок. Це вже був другий за відліком контракт, бо початкова угода від 2024 року передбачає оновлення автопарку на 1 453 машини.

Таким чином контракт передбачає оновлення та модернізацію парку тактично-логістичних машин Італійської армії з метою подальшого посилення логістичних можливостей 2 111 машин.

Ліврея з броні для логістики не зайва

Велика частка транспортних засобів замовлена з броньованою кабіною. Це – відповідь на численні виклики, що все частіше лунають з передових позицій російсько-української війни. Ігнорувати їх європейські оборонні відомства вже не вправі.

Зліва направо у фотодобірці Авто24 зображено: Volvo FMX 520 8х8, Mercedes-Benz Zetros 8x8, DAF CF-Military 8x8 та Tatra Force 8х8 з кабінами балістичного захисту. Фото: зазначені у моделях виробники

"Автомобілі будуть базуватися на новій лінійці військових вантажівок стандарту IDV на різних логістичних платформах, включно з вантажівками для перевезення матеріалів, цистернами для води та палива, контейнеровозами, евакуаційними машинами та евакуаторними системами, – зазначається у релізі IDV.

Усі контракти IDV забезпечить логістичною підтримкою, включаючи технічне обслуговування.