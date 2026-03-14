Грузовики для армии все чаще заказывают с бронированными кабинами

На днях компания IDV подписала уже третий за коротким срок контракт на поставку военных тактических грузовиков Румынии. Об этом событии сообщено на сайте производителя из итальянского города Больцано.

На первом этапе было поставлено 942 машины, сейчас завершается отгрузка второй партии из 1107 машин. Этот контракт должен завершиться в 2026 году.

Завод обещает все отгрузить вовремя

Законтрактованные 10 марта 860 машин третьей партии будут поставлены в течение следующих трех лет. Треть этих автомобилей завод будет производить с бронированной кабиной.

О характеристиках ничего не сказано, скорее всего, эти автомобили будут иметь ходовую 4х4, 6х6, 8х8 и силовые двухтопливные агрегаты с различным диапазоном мощности, но это уже зависит от версии.

Как и положено транспорту военного назначения, их обеспечат централизованной системой подкачки шин, лебедками, системами помощи водителю, а также атрибутикой комфорта в виде кондиционера и тому подобное.

Пример войны в Украине побудил IDV и других автопроизводителей откликнуться на запрос оборонных ведомств продумать баллистическую защиту водителей логистического транспорта. Фото: IDV

В среднем ежегодное пополнение предусматривает отгрузку румынской армии по 286 автомобилей. Таким образом румынская армия получит 2909 высокомобильных тактических и логистических машин, существенно обновив свой автопарк.



Контракты заключаются масштабные

Министерство обороны Нидерландов выбрало технологии IDV для своей армии, подписав в мае 2025 года контракт на поставку 785 машин. Эти машины уже отгружаются заказчику в рамках законтрактованных сроков.

Румынскому заказу предшествовало соглашение IDV с итальянской армией. В декабре 2025 года Минобороны заказало 658 тактико-логистических грузовиков. Это уже был второй по счету контракт, потому что начальное соглашение от 2024 года предусматривает обновление автопарка на 1 453 машины.

Таким образом контракт предусматривает обновление и модернизацию парка тактико-логистических машин Итальянской армии с целью дальнейшего усиления логистических возможностей 2 111 машин.

Ливрея из брони для логистики не лишняя

Большая доля транспортных средств заказана с бронированной кабиной. Это – ответ на многочисленные вызовы, все чаще звучат с передовых позиций российско-украинской войны. Игнорировать их европейские оборонные ведомства уже не вправе.

Слева направо в фотоподборке Авто24 изображены: Volvo FMX 520 8х8, Mercedes-Benz Zetros 8x8, DAF CF-Military 8x8 и Tatra Force 8х8 с кабинами баллистической защиты. Фото: указанные в моделях производители

"Автомобили будут базироваться на новой линейке военных грузовиков стандарта IDV на различных логистических платформах, включая грузовиками для перевозки материалов, цистернами для воды и топлива, контейнеровозами, эвакуационными машинами и эвакуаторными системами, – отмечается в релизе IDV.

Все контракты IDV обеспечит логистической поддержкой, включая техническое обслуживание.