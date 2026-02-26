Армійці отримали партію спецтехніки та мобільні пилорами

В черговий транш увійшли мобільні майстерні, спецтехніка та засоби захисту.

Про це в коротенькому релізі розповів на своїй ФБ-сторінці Петро Порошенко.

Що передали:

інженерна техніка – екскаватори та мобільні пилорами для будівництва фортифікацій;.

логістика – квадроцикли для пересування в умовах весняного бездоріжжя та контейнерні ремонтні майстерні для відновлення техніки на місці;

– квадроцикли для пересування в умовах весняного бездоріжжя та контейнерні ремонтні майстерні для відновлення техніки на місці; захист – 100 комплектів антидронових сіток для захисту гармат та автомобілів від FPV-дронів.

Екскаватори-навантажувачі й квадроцикли дуже допоможуть, а мобільним контейнерним ремонтним майстерням ціну скласти важко. Фото: Петро Порошенко, Facebook

Актуально і дуже на часі

За словами військових, мобільні майстерні наразі є одними з найбільш потрібних через їхню повну комплектацію, що дозволяє проводити ремонтні роботи в польових умовах, в тому числі мало не впритул до лінії бойових дій.

Великий фронт робіт належить виконати екскаваторам-навантажувачам TDC вітчизняного виробництва.

На фото добре проглядається модель BL105, про яку редакція Авто24 розповідала доволі часто в стрічках новин. Повторюватися не будемо, як і про мобільні майстерні та квадроцикли Stels ATV 500.