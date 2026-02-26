Укр
Ру

Армейцы получили партию спецтехники и мобильные пилорамы

Четыре артиллерийские бригады, десантники и центр ССО получили очередную партию технической помощи для работы в полевых условиях.
Крайне необходимая техника для инженерных подразделений, служб логистики уже на передовой

ФОТО: Петр Порошенко, Facebook|

Мобильные прицепные пилорамы до этого фактически не встречались в траншах

Валентин Ожго
logo26 февраля, 08:30
logo0
logo0 мин

В очередной транш вошли мобильные мастерские, спецтехника и средства защиты.

Об этом в коротеньком релизе рассказал на своей ФБ-странице Петр Порошенко.

Читайте также На фронт идут экскаваторы и баги: что это за техника

Что передали:

  • инженерная техника – экскаваторы и мобильные пилорамы для строительства фортификаций;
  • логистика – квадроциклы для передвижения в условиях весеннего бездорожья и контейнерные ремонтные мастерские для восстановления техники на месте;
  • защита – 100 комплектов антидронових сеток для защиты пушек и автомобилей от FPV-дронов.

Экскаваторы-погрузчики и квадроциклы очень помогут, но мобильным контейнерным ремонтным мастерским цену составить трудно – мини-завод на колесах. Фото: Петр Порошенко, Facebook

Актуально и очень к месту

По словам военных, мобильные мастерские сейчас являются одними из самых нужных из-за их полной комплектации, что позволяет проводить ремонтные работы в полевых условиях, в том числе чуть ли не вплотную к линии боевых действий.

Читайте также Военным передали квардроциклы, экскаваторы и туристический автобус: видео

Большой фронт работ предстоит выполнить экскаваторам-погрузчикам TDC отечественного производства.

На фото хорошо просматривается модель BL105, о которой редакция Авто24 рассказывала довольно часто в лентах новостей. Повторяться не будем, как и о мобильных мастерских и квадроциклах Stels ATV 500.

#Спецтехника #Военная техника #Автособытие #Новости #Фото