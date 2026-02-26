Армейцы получили партию спецтехники и мобильные пилорамы

ФОТО: Петр Порошенко, Facebook|
Мобильные прицепные пилорамы до этого фактически не встречались в траншах
В очередной транш вошли мобильные мастерские, спецтехника и средства защиты.
Об этом в коротеньком релизе рассказал на своей ФБ-странице Петр Порошенко.
Что передали:
- инженерная техника – экскаваторы и мобильные пилорамы для строительства фортификаций;
- логистика – квадроциклы для передвижения в условиях весеннего бездорожья и контейнерные ремонтные мастерские для восстановления техники на месте;
- защита – 100 комплектов антидронових сеток для защиты пушек и автомобилей от FPV-дронов.
Экскаваторы-погрузчики и квадроциклы очень помогут, но мобильным контейнерным ремонтным мастерским цену составить трудно – мини-завод на колесах. Фото: Петр Порошенко, Facebook
Актуально и очень к месту
По словам военных, мобильные мастерские сейчас являются одними из самых нужных из-за их полной комплектации, что позволяет проводить ремонтные работы в полевых условиях, в том числе чуть ли не вплотную к линии боевых действий.
Большой фронт работ предстоит выполнить экскаваторам-погрузчикам TDC отечественного производства.
На фото хорошо просматривается модель BL105, о которой редакция Авто24 рассказывала довольно часто в лентах новостей. Повторяться не будем, как и о мобильных мастерских и квадроциклах Stels ATV 500.