Армейцы получили партию спецтехники и мобильные пилорамы

В очередной транш вошли мобильные мастерские, спецтехника и средства защиты.

Об этом в коротеньком релизе рассказал на своей ФБ-странице Петр Порошенко.

Что передали:

инженерная техника – экскаваторы и мобильные пилорамы для строительства фортификаций;

– экскаваторы и мобильные пилорамы для строительства фортификаций; логистика – квадроциклы для передвижения в условиях весеннего бездорожья и контейнерные ремонтные мастерские для восстановления техники на месте;

– квадроциклы для передвижения в условиях весеннего бездорожья и контейнерные ремонтные мастерские для восстановления техники на месте; защита – 100 комплектов антидронових сеток для защиты пушек и автомобилей от FPV-дронов.

Экскаваторы-погрузчики и квадроциклы очень помогут, но мобильным контейнерным ремонтным мастерским цену составить трудно – мини-завод на колесах. Фото: Петр Порошенко, Facebook

Актуально и очень к месту

По словам военных, мобильные мастерские сейчас являются одними из самых нужных из-за их полной комплектации, что позволяет проводить ремонтные работы в полевых условиях, в том числе чуть ли не вплотную к линии боевых действий.

Большой фронт работ предстоит выполнить экскаваторам-погрузчикам TDC отечественного производства.

На фото хорошо просматривается модель BL105, о которой редакция Авто24 рассказывала довольно часто в лентах новостей. Повторяться не будем, как и о мобильных мастерских и квадроциклах Stels ATV 500.