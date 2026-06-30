Асфальт не витримує +38°C: в Україні почали масово поливати дороги

У Львові, Києві та на автомобільних дорогах Волині дороги почали регулярно поливати водою, щоб запобігти перегріванню асфальту та його деформації. Редакція Авто24 зібрала кілька яскравих прикладів захисту дорожнього покриття.

У Львові, де у ці дні синоптики фіксували до +38°C, усі наявні поливомийні машини працювали на розроблених маршрутах. За потреби до роботи залучалася техніка інших відомств.

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Комунальники щогодини охолоджували автомобільні дороги, тротуари та навіть трамвайні колії. До робіт також долучилися рятувальники ДСНС.

Поливають не для чистоти

У Києві корпорація "Київавтодор" щодня виводить на вулиці до пів сотні поливомийних машин. Насамперед вони працюють на магістралях із найбільшим рухом транспорту.

Дорожники пояснюють, що полив виконує одразу дві функції: охолоджує асфальтобетонне покриття та зменшує кількість пилу. Уже фіксуються випадки, коли під впливом температур бітумні суміші асфальтового покриття підіймаються на поверхню, утворюючи дуже слизький шар. Дорога фактично перетворюється на ковзанку, через що актуальним є не тільки полив, але посипання полотна крупнозернистим піском чи щебенем дрібної фракції.

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Без зволоження поверхня дороги може нагріватися до критичних температур, що прискорює утворення колійності та інших деформацій.

Вантажівкам знову нагадали про обмеження

Аналогічні роботи тривають і на дорогах державного значення Волинської області. Там охолоджують найбільш завантажені ділянки трас, щоб зменшити ризик пошкодження покриття.

Сотні тонн води вже прийняла "варшавка", головна транспортна артерія регіону. Дорожні служби також нагадують, що за таких високих температур повітря в Україні діють сезонні обмеження для великовагового транспорту.

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Вантажівки масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше 7 тонн повинні перечекати спеку на спеціальних майданчиках. Такі заходи допомагають уникнути передчасного руйнування дорожнього покриття в періоди екстремально високих температур.