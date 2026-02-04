Асфальт зійшов раніше снігу: траса Київ–Одеса вкрилася ямами

За словами очевидців, на окремих відрізках дорога настільки пошкоджена, що автомобілі вимушено знижують швидкість майже до мінімальної. Особливо складною ситуація стає у темну пору доби, коли помітити глибокі вибоїни значно важче. Водії також повідомляють кореспондентам Авто24 про пошкоджені колеса та підвіску після проїзду проблемними ділянками.

Стратегічне значення для країни

Автодорога М-05, що з’єднує Київ і Одесу, є однією з найважливіших магістралей України. Вона входить до міжнародного транспортного маршруту та має протяжність понад 450 км, з’єднуючи найбільші міста країни та проходячи через кілька областей. Через інтенсивний трафік ця дорога постійно зазнає значних навантажень, що робить її стан критично важливим для логістики та пасажирських перевезень.

Водії вимагають ремонту та попереджають про небезпеку

Користувачі соцмереж закликають відповідальні служби якнайшвидше відреагувати на проблему. Вони наголошують, що пошкоджене покриття не лише збільшує витрати на ремонт автомобілів, а й створює реальну загрозу для безпеки руху, особливо під час інтенсивного трафіку або несприятливих погодних умов.

Поки офіційних заяв щодо масштабного ремонту конкретних ділянок не з’явилося, водіям слід бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.