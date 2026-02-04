Асфальт сошел раньше снега: трасса Киев–Одесса покрылась ямами

По словам очевидцев, на отдельных отрезках дорога настолько повреждена, что автомобили вынужденно снижают скорость почти до минимальной. Особенно сложной ситуация становится в темное время суток, когда заметить глубокие выбоины значительно труднее. Водители также сообщают корреспондентам Авто24 о поврежденных колесах и подвеске после проезда проблемными участками.

Читайте также: И снова "бодяжные" АЗС, и снова Одесса с фальсификатом

Стратегическое значение для страны

Автодорога М-05, соединяющая Киев и Одессу, является одной из важнейших магистралей Украины. Она входит в международный транспортный маршрут и имеет протяженность более 450 км, соединяя крупнейшие города страны и проходя через несколько областей. Из-за интенсивного трафика эта дорога постоянно испытывает значительные нагрузки, что делает ее состояние критически важным для логистики и пассажирских перевозок.

Водители требуют ремонта и предупреждают об опасности

Пользователи соцсетей призывают ответственные службы как можно быстрее отреагировать на проблему. Они отмечают, что поврежденное покрытие не только увеличивает расходы на ремонт автомобилей, но и создает реальную угрозу для безопасности движения, особенно во время интенсивного трафика или неблагоприятных погодных условий.

Пока официальных заявлений относительно масштабного ремонта конкретных участков не появилось, водителям следует быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.