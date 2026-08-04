Audi A2 e-tron встановив новий рекорд ефективності серед моделей бренду

Генеральний директор компанії Гернот Дьолльнер зазначив, що концепція нового A2 e-tron продовжує філософію оригінальної моделі Audi A2 1990-х років, яка у своєму надекономному виконанні зробила високу ефективність головною фірмовою рисою. Офіційний світовий дебют нової компактної моделі заплановано на осінь 2026 року.

Аеродинамічні рішення та обтічність кузова

Основою високої економічності електромобіля стала пропрацьована аеродинаміка. Коефіцієнт лобового опору Audi A2 e-tron становить 0,24, що є найкращим показником серед усіх компактних моделей німецького бренду. Інженерам вдалося знизити споживання енергії за циклом WLTP лише за рахунок аеродинамічних покращень на 0,9 кВт-год на 100 км.

Серед ключових елементів конструкції – округлена передня частина, похила лінія даху та чітко окреслена корма. Спеціальні повітряні канали спрямовують потоки повітря на передніх крилах для зменшення турбулентності, а спеціальні елементи в арках коліс зменшують зазор між шиною та кузовом.

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Також інженери додали активний повітрозабірник: решітка закривається у звичайних режимах руху для зниження опору та автоматично відкривається для охолодження батареї під час швидкої зарядки або активного розгону.

Оновлена силова установка та нове покоління напівпровідників

Електродвигун A2 e-tron є синхронним мотором з постійними магнітами, який оптимізовано для щоденних міських та заміських поїздок. У порівнянні з попередніми поколіннями приводів ефективність підвищилася на 10%. У силовій електроніці використовуються напівпровідники з карбіду кремнію замість традиційного кремнію, що суттєво зменшує втрати під час перемикання при частковому навантаженні.

Батарея, зарядка та двонапрямлене живлення

У версії потужністю 140 кВт (190 к.с.) застосовано літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 61 кВт-год, виконаний за технологією Cell-to-Pack, коли осердя монтуються безпосередньо в корпус для підвищення щільності енергії. LFP-батарея не містить рідкісноземельних елементів, повільніше деградує та дозволяє регулярно заряджати автомобіль до 100% без ризику швидкого зносу.

Адаптована система термоменеджменту забезпечує ефективність заряджання від настінного пристрою. Крім того, Audi A2 e-tron підтримує технології двонапрямленого заряджання: