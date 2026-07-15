Audi оновила кросовер Q3 для 2027 модельного року

Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду.

Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій: Tech, Tech plus та Tech pro. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою Sonos, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці.

Цифрові технології та інтеграція з Android Automotive

Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10,9-дюймовий дисплей для переднього пасажира. Крім того, нова мультимедійна система кросовера побудована на базі операційної системи Android Automotive, що дозволяє запускати різноманітні сторонні застосунки, включаючи Microsoft Teams, безпосередньо через інтерфейс мультимедійної системи автомобіля без необхідності підключення смартфона. Керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника Audi assistant, який розпізнає природне мовлення.

Для зручності пасажирів оновлено елементи керування на кермі, які тепер поєднують сенсорні кнопки з тактильними поворотними роликами. Бездротовий зарядний пристрій на центральній консолі отримав підтримку стандарту Magnetic Power Profile, що дозволило збільшити потужність заряджання з 15 до 25 Вт. Для пасажирів заднього ряду відтепер передбачено три порти USB-C із підтримкою швидкої зарядки потужністю до 100 Вт.

Покращені асистенти руху та можливості гібридної версії

Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті.

Систему автоматичного паркування тепер можна контролювати дистанційно за допомогою смартфона через фірмовий застосунок myAudi. Новий режим Valet Mode дозволяє заблокувати доступ до персональних даних на екранах мультимедіа та відключити фізичні кнопки перед передачею ключів паркувальникам чи третім особам.

Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 e-hybrid суттєво наростив тягові можливості: тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика Matrix LED із мікро-LED технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв, та дозволяє обирати індивідуальний малюнок ходових вогнів.

Ціни та терміни запуску у виробництво

Прийом замовлень на оновлені версії кросовера розпочався на початку липня 2026 року, а старт серійного виробництва на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від 44 600 євро. Більш динамічна купеподібна версія Audi Q3 Sportback коштуватиме від 46 450 євро.