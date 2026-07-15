Audi обновила кроссовер Q3 для 2027 модельного года

Одним из главных изменений в модельном году 2027 стал перенос многих опциональных полезных функций в перечень базового оборудования. Отныне каждый покупатель Audi Q3 без дополнительных затрат получает бесключевой доступ, подогрев передних сидений, двухзонный автоматический климат-контроль и камеру заднего вида.

Параллельно бренд пересмотрел структуру опционных пакетов, чтобы максимально точно соответствовать индивидуальным запросам клиентов. Упрощенная система выбора предлагает три четко дифференцированных набора опций: Tech, Tech plus и Tech pro. Они позволяют дооснастить автомобиль улучшенной подвеской, акустическим остеклением для лучшей шумоизоляции, премиальной аудиосистемой Sonos, регулируемой поясничной опорой сидений и системой удержания автомобиля на месте.

Цифровые технологии и интеграция с Android Automotive

Салон обновленного Audi Q3 стал еще более цифровым. Впервые для этой модели в качестве опции стал доступен отдельный 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Кроме того, новая мультимедийная система кроссовера построена на базе операционной системы Android Automotive, что позволяет запускать различные сторонние приложения, включая Microsoft Teams, непосредственно через интерфейс мультимедийной системы автомобиля без необходимости подключения смартфона. Управлять большинством функций можно с помощью голосового помощника Audi assistant, который распознает естественную речь.

Для удобства пассажиров обновлены элементы управления на руле, которые теперь сочетают сенсорные кнопки с тактильными поворотными роликовыми регуляторами. Беспроводное зарядное устройство на центральной консоли получило поддержку стандарта Magnetic Power Profile, что позволило увеличить мощность зарядки с 15 до 25 Вт. Для пассажиров заднего ряда отныне предусмотрены три порта USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Улучшенные ассистенты вождения и возможности гибридной версии

Электронные помощники Audi Q3 также прошли модернизацию. Адаптивный круиз-контроль научился использовать облачные данные о дорожном движении для более точного удержания полосы движения и продольного управления автомобилем, ориентируясь на среднюю скорость потока на конкретном маршруте.

Системой автоматической парковки теперь можно управлять дистанционно с помощью смартфона через фирменное приложение myAudi. Новый режим Valet Mode позволяет заблокировать доступ к личным данным на экранах мультимедиа и отключить физические кнопки перед передачей ключей парковщикам или третьим лицам.

Особое внимание уделено практичности. Гибридный кроссовер Q3 e-hybrid существенно увеличил буксировочные возможности: теперь максимальный вес прицепа, который может буксировать автомобиль, составляет до 2000 килограммов, что на 600 килограммов больше, чем у предшественника. Безопасность во время ночных поездок обеспечивает цифровая матричная оптика Matrix LED с технологией микро-LED, которая динамически распределяет световой пучок, предотвращая ослепление других водителей, и позволяет выбирать индивидуальный рисунок ходовых огней.

Цены и сроки запуска в производство

Прием заказов на обновленные версии кроссовера начался в начале июля 2026 года, а запуск серийного производства на заводах компании запланирован на начало сентября 2026 года. На европейском рынке стоимость базовой версии Audi Q3 начинается от 44 600 евро. Более динамичная купеобразная версия Audi Q3 Sportback будет стоить от 46 450 евро.