Audi повернула A2: новий електромобіль споживає може живити будинок під час блекаутів

Audi фактично повертає на ринок ім'я A2, але тепер у повністю електричному форматі. За даними офіційного пресрелізу Audi, новинка створена у Німеччині, вироблятиметься в Інгольштадті, а замовлення в Німеччині почнуть приймати 10 вересня 2026 року.

Audi A2 e-tron зробили не для рекорду, а для економії

Головна цифра нового A2 e-tron – 12,8 кВт-год на 100 кілометрів за циклом WLTP. Саме стільки споживає версія потужністю 140 кВт з опційним пакетом Efficiency, і Audi називає цей показник найкращим у своїй історії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це означає, що автомобілю потрібно в середньому лише 1 кВт-год енергії приблизно на 7,8 кілометра шляху за умовами тестового циклу. Звичайно, у реальному житті витрата буде вищою, особливо на високій швидкості, взимку або з активним опаленням салону, але сама концепція цікава: Audi вирішила не компенсувати втрати величезною батареєю, а спочатку зробити автомобіль максимально ефективним. У результаті A2 e-tron може проїхати до 646 кілометрів за WLTP.

Аеродинаміка тут важливіша за великий акумулятор

Одна з головних причин низької витрати - кузов. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24, що є найкращим показником серед компактних моделей Audi.

Інженери попрацювали буквально над кожною деталлю. Передня частина кузова має активні повітряні заслінки, які під час звичайного руху залишаються закритими та зменшують опір повітря. Днище максимально закрите, колісні арки отримали спеціальні елементи для впорядкування потоку, а конструкція дисків також оптимізована з погляду аеродинаміки.

Audi стверджує, що тільки аеродинамічні рішення дозволяють скоротити споживання приблизно на 0,9 кВт-год на 100 кілометрів.

Цікаво, що сама філософія дуже нагадує оригінальний Audi A2, який свого часу теж намагався досягнути низької витрати не за рахунок великого запасу пального, а завдяки невеликій масі та продуманій конструкції.

Чотири версії та три батареї

Audi запропонує A2 e-tron у чотирьох варіантах потужності. Базова версія розвиває 125 кВт і 350 Нм, тоді як найпотужніша має 240 кВт і 545 Нм.

Залежно від модифікації використовуються батареї ємністю 52, 61 або 84 кВт-год.

Усі версії мають задній привід, а електромотор є синхронним із постійними магнітами. Передбачено чотири рівні рекуперації, включно з режимом керування однією педаллю.

Для 140-кіловатної версії Audi використовує акумулятор LFP ємністю 61 кВт-год. Комірки встановлені безпосередньо в корпус батареї за технологією Cell-to-Pack. За даними виробника, така конструкція дозволяє ефективніше використовувати внутрішній простір батареї, а сам LFP-акумулятор не потребує рідкісноземельних елементів.

Саме цю батарею Audi раніше показувала як одну з головних причин високої ефективності A2 e-tron. У попередньому матеріалі Auto24 про рекордну економічність моделі ми вже розповідали, що LFP-акумулятор отримав адаптовану систему охолодження та може регулярно заряджатися до 100%.

Audi зробила ставку на двонапрямлену зарядку

A2 e-tron зможе не тільки споживати електроенергію, а й віддавати її назад. Функція Vehicle-to-Load дозволяє використовувати автомобіль як джерело живлення для зовнішніх пристроїв. Наприклад, від батареї можна заряджати електровелосипед або підключати інше обладнання.

У Німеччині, Австрії та Швейцарії автомобіль також зможе працювати як домашній накопичувач енергії за технологією Vehicle-to-Home. Для цього потрібна сумісна двонапрямлена зарядна станція.

Тобто в певних сценаріях вона може стати частиною домашньої енергосистеми.

Компактний зовні, просторий всередині

A2 e-tron позиціонують як компактний автомобіль для європейського ринку, але Audi намагається не жертвувати практичністю заради невеликих габаритів.

Колісна база становить 2,77 метра, а короткі звиси дозволяють максимально використати довжину кузова для салону. Однією з головних особливостей стане панорамний скляний дах площею 1,6 квадратного метра.

В інтер'єрі використовується концепція Softwrap, коли м'яка тканинна поверхня переходить із передньої панелі на двері та створює більш "домашню" атмосферу.

Ще цікавіше виглядає система кріплень Fidlock. Це магнітний механізм, який Audi вперше серед преміальних автовиробників встановлює серійно. За задумом виробника, він дозволить швидко фіксувати різні аксесуари та органайзери в салоні.

Тут є штучний інтелект і великий вигнутий екран

У стандартне оснащення A2 e-tron увійде Audi Assistant зі штучним інтелектом, навігація e-tron route planner та інші цифрові сервіси.

Перед водієм розташований 11,9-дюймовий Audi virtual cockpit plus, а центральний дисплей мультимедійної системи має діагональ 12,8 дюйма. Обидва екрани об'єднані в панорамну цифрову панель із вигнутою формою.

Також Audi заявляє про адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного екстреного гальмування, допомогу при об'їзді перешкод, контроль уваги водія, систему паркування та камеру заднього виду. Тобто за оснащенням маленький A2 e-tron явно не збирається грати роль "дешевої Audi".

До речі, інтер'єр нового A2 e-tron Auto24 уже показував на шпигунських фото, де було видно панорамну цифрову панель та нове кермо.

Audi використає понад 300 компонентів із перероблених матеріалів

Екологічність A2 e-tron для Audi не обмежується споживанням електроенергії.

Залежно від комплектації автомобіль матиме понад 300 компонентів із перероблених матеріалів. Йдеться про сталь, алюміній і пластики. Більше 100 деталей використовуватимуть матеріали, які вже були у споживчому використанні.

Audi також заявляє, що конструкцію окремих компонентів розробляли з урахуванням їхнього майбутнього повторного використання та переробки.

Це вже цікавіше з погляду всієї концепції автомобіля: компанія намагається зменшити ресурсомісткість не тільки під час експлуатації, а й на етапах виробництва та утилізації.

Новий A2 швидше розробляли і вироблятимуть із використанням старих роботів

Audi окремо наголошує на тому, що новий електромобіль має стати прикладом ефективності не лише на дорозі.

Модель розробили на 21 місяць швидше, ніж попередні автомобілі аналогічного рівня. А під час виробництва в Інгольштадті Audi використає понад 1 200 уже наявних виробничих компонентів і приблизно 250 роботів, які раніше працювали з іншими моделями.

Це дозволяє компанії уникнути значної частини витрат на нове обладнання. Фактично Audi намагається зробити з A2 e-tron приклад того, як можна створювати нові електромобілі без повного перезавантаження заводів.

Це особливо важливо на тлі того, що Audi зараз перебудовує свою електричну лінійку. Компанія паралельно розвиває нові моделі для Європи та окремий напрямок AUDI у Китаї. Auto24 уже розповідав про нові електромобілі Audi та її китайського партнера SAIC.

Скільки коштуватиме Audi A2 e-tron

У Німеччині базовий Audi A2 e-tron із батареєю 52 кВт-год коштуватиме від 38 200 євро.

Версія з батареєю 61 кВт-год стартуватиме від 41 900 євро. Модифікація потужністю 170 кВт із батареєю 84 кВт-год коштуватиме від 48 900 євро, а топова версія на 240 кВт - 51 200 євро.

Замовлення в Німеччині відкриють 10 вересня 2026 року. Перші автомобілі мають прибути до дилерів у грудні. Таким чином, Audi A2 e-tron стане одним із найбільш доступних способів зайти в електричну модельну лінійку марки. І при цьому це не просто "маленька Audi": виробник зробив ставку на дуже низьке споживання, відносно невелику батарею, хорошу аеродинаміку та максимальне використання вже наявної виробничої інфраструктури.