Avatr представив привабливий універсал 06T з потужністю до 955 кінських сил

Новинка позиціонується як спортивно-туристичний автомобіль, зазначає CarNewsChina. Модель доступна як у повністю електричному виконанні, так і у версії з подовжувачем ходу (EREV). Ціни в Китаї становлять від 31 900 до 40 600 доларів США.

Нагадаємо: Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Дизайн та аеродинамічні рішення

Автомобіль отримав низьку посадку та широку колію. Габарити моделі становлять 4940 мм у довжину, 1960 мм у ширину та 1455 мм у висоту при колісній базі 2940 мм. Передня частина оснащена фірмовою дворівневою світлодіодною оптикою та активною решіткою радіатора для оптимізації охолодження.

Avatr 06T

Для покращення аеродинаміки універсал також отримав напівприховані дверні ручки та опційні електронні дзеркала заднього виду. Туристичний статус моделі підкреслюють функціональні рейлінги на даху, здатні витримувати додаткове спорядження.

Цифровий салон та штучний інтелект

Інтер'єр автомобіля орієнтований на максимальну цифровізацію та працює на базі операційної системи HarmonySpace 5 від Huawei. Перед водієм зосереджено чотири основні екрани: панорамний 35,4-дюймовий дисплей формату 4K на всю ширину передньої панелі, центральний 15,6-дюймовий сенсорний екран керування та два 6,7-дюймові монітори високої чіткості для електронних бічних дзеркал. Система підтримує велику ШІ-модель MoLA, яка забезпечує повноцінну голосову взаємодію та інтелектуальну співпрацю всіх систем транспортного засобу.

Інтер'єр Avatr 06T

Потужність та автономність

Avatr 06T пропонує три варіанти силових установок:

Електрична (2 двигуни): Потужність від 603 до 673 к.с.; запас ходу за циклом CLTC становить від 652 до 741 км залежно від ємності батареї (72,88 або 87,3 кВт-год). Електрична (3 двигуни): Повнопривідна система сумарною потужністю 955 к.с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,78 секунди. Запас ходу – 680 км. Гібридна (EREV): Поєднання електродвигунів та 1,5-літрового турбодвигуна (генератора). Сумарний запас ходу сягає 1250 км, з яких 330 км автомобіль може подолати виключно на електриці.

Що відомо про бренд Avatr та його присутність на ринку України?