Avatr представил привлекательный универсал 06T с мощностью до 955 лошадиных сил

Новинка позиционируется как спортивно-туристический автомобиль, отмечает CarNewsChina. Модель доступна как в полностью электрическом исполнении, так и в версии с удлинителем хода (EREV). Цены в Китае составляют от 31 900 до 40 600 долларов США.

Напомним: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Дизайн и аэродинамические решения

Автомобиль получил низкую посадку и широкую колею. Габариты модели составляют 4940 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1455 мм в высоту при колесной базе 2940 мм. Передняя часть оснащена фирменной двухуровневой светодиодной оптикой и активной решеткой радиатора для оптимизации охлаждения.

Для улучшения аэродинамики универсал также получил полускрытые дверные ручки и опциональные электронные зеркала заднего вида. Туристический статус модели подчеркивают функциональные рейлинги на крыше, способные выдерживать дополнительное снаряжение.

Цифровой салон и искусственный интеллект

Интерьер автомобиля ориентирован на максимальную цифровизацию и работает на базе операционной системы HarmonySpace 5 от Huawei. Перед водителем сосредоточено четыре основных экрана: панорамный 35,4-дюймовый дисплей формата 4K на всю ширину передней панели, центральный 15,6-дюймовый сенсорный экран управления и два 6,7-дюймовые мониторы высокой четкости для электронных боковых зеркал. Система поддерживает большую ИИ-модель MoLA, которая обеспечивает полноценное голосовое взаимодействие и интеллектуальное сотрудничество всех систем транспортного средства.

Мощность и автономность

Avatr 06T предлагает три варианта силовых установок:

Электрическая (2 двигателя): Мощность от 603 до 673 л.с.; запас хода по циклу CLTC составляет от 652 до 741 км в зависимости от емкости батареи (72,88 или 87,3 кВт-ч). Электрическая (3 двигателя): Полноприводная система суммарной мощностью 955 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды. Запас хода – 680 км. Гибридная (EREV): Сочетание электродвигателей и 1,5-литрового турбодвигателя (генератора). Суммарный запас хода достигает 1250 км, из которых 330 км автомобиль может преодолеть исключительно на электричестве.

Что известно о бренде Avatr и его присутствие на рынке Украины?