Авто, готелі, маршрути: як в Україні розвивається бізнес з "трансфером" у Європу

Чергові дві схеми з незаконного переправлення до Євросоюзу довірливих чоловіків мобілізаційного віку свідчать про становлення в Україні добре розкрученого бізнесу з низкою сервісних послуг в пакеті.

Редакція Авто24 продовжує розповідати не про тих, хто шукає шлях за межі країни, а про тих, хто зробив на чужій довірливості бізнес, гарантуючи результат фактично лише обіцянками.

Трансфер на $10 тисяч – із продовженням у Німеччині

На Закарпатті оперативники Чопського прикордонного загону викрили 55-річного жителя Ужгорода, якого підозрюють в організації каналу незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон.

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За даними слідства, він шукав "клієнтів" через закриті чати, домовлявся про умови та брав близько 10 тисяч доларів з людини. Схема передбачала не лише перетин кордону.

Спочатку чоловіків зустрічали на Львівщині та організовували їхнє перевезення на Закарпаття. Зокрема, переправник купував їм залізничні квитки, а після прибуття доставляв на авто та розміщував у заздалегідь підібраних готелях чи хостелах у Сваляві.

Момент затримання організатора та вручення підозри. Фото: з матеріалів слідства

Далі планувалася поїздка до Словаччини. Після незаконного перетину кордону організатор, за версією слідства, обіцяв забирати"туристів" на тому боці власним автомобілем і доправляти їх до Німеччини.

Затримали чоловіка після передачі 9800 доларів. Під час обшуку вилучили гроші, телефон та автомобіль. Йому повідомили про підозру за статтею 332 КК України.

Інша схема: автомобіль, готелі та повторний маршрут

Ще один канал викрили правоохоронці Львівщини. За даними слідства, 26-річна працівниця Державної міграційної служби, котра проживає у Києві, разом зі спільником організовувала незаконне переправлення військовозобов’язаних до Європи.

Першу спробу, за матеріалами справи, організували у березні 2024 року. За 25 тисяч євро двом братам пообіцяли допомогти потрапити до Угорщини через Тису.

Після затримання чоловіків прикордонниками та їхньої мобілізації схема, як стверджує слідство, не припинилася. У травні вони залишили військову частину, після чого спільник забрав їх автомобілем.

Оголошення підозри не означає вирок, але дзвіночок фігурантам справи уже серйозний. Фото: з матеріалів слідства

Чоловіків перевезли через Львівщину на Закарпаття та поселили у підготовленому місці. За повторний "трансфер" домовилися вже на 20 тисяч доларів за двох. Наступного дня чоловіків доставили до прикордонної зони, спільника затримали під час отримання грошей.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.

У підсумку результат один

В обох випадках правоохоронці описують не просто спробу незаконного перетину кордону, а цілу індустрію "послуг": перевезення, квитки, ночівля, автомобілі, маршрути та супровід.