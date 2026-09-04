Авто забирають через "перебитий" VIN: що відбувається у Києві

Користувачі соцмереж пишуть, що вже протягом кількох днів у Києві поліція зупиняє автомобілі, перевіряє VIN-коди, а у випадку підозри на перебитий номер кузова вилучає машину для експертизи. У дописі Threads, який привернув увагу до ситуації, автор говорить уже про кілька таких випадків.

Згодом у коментарях з'явилися інші водії, які стверджують, що також стикалися з перевірками. Один із них розповів про Volkswagen Golf, який нібито вилучили, інша користувачка написала про зупинку Mitsubishi Lancer 2007 року, після якої автомобіль відпустили.

Втім, тут важливо не змішувати повідомлення очевидців із встановленими фактами. Станом на момент підготовки матеріалу немає офіційної заяви поліції Києва про проведення масової операції з перевірки VIN або про кількість автомобілів, які могли бути вилучені.

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Тому говорити про "нову схему" поки зарано. Але сама тема важлива, оскільки автомобіль справді можуть тимчасово вилучити, якщо під час перевірки виникнуть обґрунтовані підозри щодо його ідентифікаційних номерів.

Чи може поліція перевірити VIN просто на дорозі

Не зовсім. Поліцейський не може зупиняти автомобілі без передбаченої законом причини. Закон "Про Національну поліцію" визначає конкретні підстави для зупинки транспортного засобу, зокрема якщо є інформація про можливу причетність водія, пасажирів або самого автомобіля до правопорушення.

Якщо автомобіль перевіряють у межах відповідних повноважень, поліція може встановити його ідентифікаційні дані та перевірити інформацію за наявними базами.

При цьому сама підозра на змінений VIN ще не означає, що автомобіль крадений або що його власник вчинив злочин. Остаточно встановити факт втручання в ідентифікаційний номер може відповідне експертне дослідження.

Саме під час такої процедури перевіряють VIN, номер кузова, рами, шасі та двигуна, а також відповідність цих даних документам. Як саме це відбувається, Auto24 детально пояснював у матеріалі про експертне дослідження автомобіля.

Що може викликати підозру у VIN

Для експерта недостатньо того, що номер просто виглядає "підозріло". Перевіряється спосіб нанесення номера, відповідність маркування конструкції автомобіля, стан металу навколо нього та інші ознаки можливого втручання.

Особливу увагу приділяють випадкам, коли номерну деталь могли переварити або змінити. Такі випадки в Україні регулярно виявляють під час експертних досліджень.

Наприклад, у 2024 році фахівці сервісного центру МВС виявили Mitsubishi Space Wagon зі зміненими номерами кузова та ідентифікаційною табличкою. Після цього інформацію передали поліції, а автомобіль вилучили для подальшої перевірки.

Ще один подібний випадок Auto24 описував у 2025 році, коли під час перереєстрації Mercedes експерти виявили ознаки втручання в VIN. У матеріалі про переварений номер кузова показано, чому зовні цілком звичайний автомобіль може мати серйозні проблеми з ідентифікацією.

Чи можуть забрати автомобіль

Так, у певних випадках автомобіль може бути тимчасово вилучений.

Якщо є підстави вважати, що транспортний засіб може бути пов'язаний із кримінальним правопорушенням або містити його сліди, подальші дії можуть проводитися вже в межах кримінального провадження.

Тут важливо розуміти різницю між вилученням автомобіля та його конфіскацією. Якщо машину забрали для проведення експертизи або інших процесуальних дій, це ще не означає, що власник її втратив.

Але й просто забрати автомобіль "на всяк випадок" поліцейські не можуть. Процесуальні дії повинні мати відповідну правову підставу та оформлення.

Тому якщо водієві повідомляють, що автомобіль вилучають через підозру у зміні VIN, варто попросити пояснити причину, з'ясувати, в рамках якого провадження відбуваються дії, та отримати копії документів, якими оформлюється вилучення.

Що робити водієві, якщо виникла проблема з VIN

Найгірший варіант у такій ситуації - конфліктувати з поліцейськими, не розуміючи, що саме відбувається. Значно корисніше спокійно з'ясувати причину зупинки та вимагати належного оформлення всіх процесуальних дій.

Якщо автомобіль фактично вилучають, варто зафіксувати обставини події, отримати копії документів і зв'язатися з адвокатом. Особливо це важливо, якщо власник переконаний, що автомобіль законно придбаний і з VIN ніколи нічого не робили.

Водіям, які купують вживане авто, потрібно заздалегідь попередити подібну ситуацію на дорозі. Перевірити машину можна ще до розрахунку з продавцем. Auto24 раніше пояснював, чи потрібне експертне дослідження автомобіля при перереєстрації та в яких випадках покупець може замовити таку перевірку добровільно.

Чому особливо уважними мають бути покупці вживаних авто

Проблема VIN найбільш неприємна тим, що новий власник може навіть не знати про маніпуляції з автомобілем у минулому.

Машина могла кілька разів змінити власника, пройти реєстрацію та роками їздити українськими дорогами. А потім під час чергової перевірки експерт знаходить ознаки втручання в номер кузова.

Саме тому перевіряти потрібно не тільки документи продавця, а й сам автомобіль. При першій реєстрації привезеної з-за кордону машини експертне дослідження є обов'язковим, а під час звичайної перереєстрації вже зареєстрованого в Україні автомобіля воно не є обов'язковим.

Водночас покупець може пройти таку перевірку за власним бажанням. Як показує практика, кількасот гривень за експертне дослідження можуть виявитися дуже дешевою страховкою перед купівлею автомобіля за кілька тисяч або десятків тисяч доларів. До речі, зараз таку експертизу власники тюнінгованих та спортивних авто роблять превентивно – щоб показати при перевірці поліцейському.

Перевірити авто за VIN-кодом можна тут.

То що насправді відбувається у Києві

Поки що підтверджено лише те, що в соцмережах з'явилася серія повідомлень водіїв про перевірки VIN і можливі вилучення автомобілів. Чи є між цими випадками зв'язок, чи справді поліція проводить цілеспрямовану операцію і скільки машин перевірили, офіційно не повідомлялося.

Тому називати ситуацію масовою кампанією або "новою схемою" без позиції поліції було б передчасно. Авто24 поставив запитання до Патрульної поліції Києва, але на час публікації матеріалу не отримав відповіді.

А ось сама процедура цілком реальна. Якщо під час перевірки виникають ознаки зміни ідентифікаційного номера, автомобіль можуть направити на експертне дослідження, а за наявності відповідних підстав - тимчасово вилучити.

Для власника це означає одне: якщо автомобіль придбаний законно, документи справжні, а VIN відповідає заводському маркуванню, панікувати через сам факт перевірки не потрібно. Але якщо машину все-таки вилучають, важливо розуміти свої права та вимагати, щоб кожна дія поліції мала законну підставу і була належним чином оформлена.