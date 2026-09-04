Автомобили забирают из-за "перебитого" VIN: что происходит в Киеве

Пользователи соцсетей пишут, что уже несколько дней в Киеве полиция останавливает автомобили, проверяет VIN-коды, а в случае подозрения на перебитый номер кузова изымает машину для экспертизы. В сообщении Threads, привлекшем внимание к ситуации, автор говорит уже о нескольких подобных случаях.

Впоследствии в комментариях появились другие водители, утверждающие, что тоже сталкивались с проверками. Один из них рассказал о якобы изъятом Volkswagen Golf, другая пользовательница написала об остановке Mitsubishi Lancer 2007 года, после которой автомобиль отпустили.

Впрочем, важно не смешивать сообщения очевидцев с установленными фактами. На момент подготовки материала нет официального заявления полиции Киева о проведении массовой операции по проверке VIN или о количестве автомобилей, которые могли быть изъяты.

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Поэтому говорить о "новой схеме" пока рано. Но сама тема важна, поскольку автомобиль действительно может быть временно изъят, если во время проверки возникнут обоснованные подозрения относительно его идентификационных номеров.

Может ли полиция проверить VIN прямо на дороге

Не совсем. Полицейский не может останавливать автомобили без предусмотренных законом причин. Закон "О Национальной полиции" определяет конкретные основания для остановки транспортного средства, в частности, если есть информация о возможной причастности водителя, пассажиров или самого автомобиля к правонарушению.

Если автомобиль проверяется в пределах соответствующих полномочий, полиция может установить его идентификационные данные и проверить информацию по имеющимся базам.

При этом само подозрение на измененный VIN еще не означает, что автомобиль угнан или что его владелец совершил преступление. Окончательно установить факт вмешательства в идентификационный номер может соответствующее экспертное исследование.

Именно во время такой процедуры проверяют VIN, номер кузова, рамы, шасси и двигателя, а также соответствие данных документам. Как именно это происходит, Auto24 подробно объяснял в материале об экспертном исследовании автомобиля.

Что может вызвать подозрение в VIN

Для эксперта недостаточно того, что номер просто смотрится "подозрительно". Проверяется способ нанесения номера, соответствие маркировки конструкции автомобиля, состояние металла вокруг него и другие признаки возможного вмешательства.

Особое внимание уделяется случаям, когда номерную деталь могли переварить или изменить. Такие случаи в Украине регулярно выявляются в ходе экспертных исследований.

К примеру, в 2024 году специалисты сервисного центра МВД обнаружили Mitsubishi Space Wagon с измененными номерами кузова и идентификационной табличкой. После этого информацию передали полиции, а автомобиль изъяли для дальнейшей проверки.

Еще один подобный случай Auto24 описывал в 2025 году, когда во время перерегистрации Mercedes эксперты обнаружили признаки вмешательства в VIN. В материале о переваренном номере кузова показано, почему снаружи вполне обычный автомобиль может испытывать серьезные проблемы с идентификацией.

Могут ли забрать автомобиль

Да, в определенных случаях автомобиль может быть временно изъят.

Если есть основания полагать, что транспортное средство может быть связано с уголовным правонарушением или содержать его следы, дальнейшие действия могут проводиться уже в рамках уголовного производства.

Здесь важно понимать разницу между изъятием автомобиля и его конфискацией. Если машину забрали для проведения экспертизы или других процессуальных действий, это еще не значит, что ее владелец потерял.

Но и просто забрать автомобиль "на всякий случай" полицейские не могут. Процессуальные действия должны иметь соответствующее правовое основание и оформление.

Поэтому если водителю сообщают, что автомобиль изымают по подозрению в изменении VIN, следует попросить объяснить причину, выяснить, в рамках какого производства происходят действия, и получить копии документов, которыми оформляется изъятие.

Что делать водителю, если возникла проблема с VIN

Худший вариант в такой ситуации – конфликтовать с полицейскими, не понимая, что именно происходит. Значительно полезнее спокойно выяснить причину остановки и требовать надлежащего оформления всех процессуальных действий.

Если автомобиль фактически изымается, следует зафиксировать обстоятельства происшествия, получить копии документов и связаться с адвокатом. Особенно это важно, если владелец убежден, что автомобиль законно приобретен и из VIN никогда ничего не делали.

Водителям, которые покупают подержанный автомобиль, нужно заранее предупредить подобную ситуацию на дороге. Проверить машину можно еще до расчета с продавцом. Auto24 ранее объяснял, нужно ли экспертное исследование автомобиля при перерегистрации и в каких случаях покупатель может заказать проверку добровольно.

Почему особенно внимательными должны быть покупатели подержанных авто

Проблема VIN наиболее неприятна тем, что новый владелец может даже не знать о манипуляциях с автомобилем в прошлом.

Машина могла несколько раз сменить владельца, пройти регистрацию и годами ездить по украинским дорогам. А затем во время очередной проверки эксперт находит признаки вмешательства в номер кузова.

Именно поэтому проверять нужно не только документы продавца, но и сам автомобиль. При первой регистрации привезенной из-за границы машины экспертное исследование обязательно, а во время обычной перерегистрации уже зарегистрированного в Украине автомобиля оно не обязательно.

В то же время, покупатель может пройти такую проверку по собственному желанию. Как показывает практика, несколько сотен гривен за экспертное исследование могут оказаться очень дешевой страховкой перед покупкой автомобиля за несколько тысяч или десятков тысяч долларов. Кстати, сейчас такую экспертизу владельцы тюнингованных и спортивных автомобилей делают превентивно.– чтобы показать при проверке полицейскому.

Проверить авто по VIN-коду можно здесь.

То, что на самом деле происходит в Киеве

Пока что подтверждено лишь то, что в соцсетях появилась серия сообщений водителей о проверках VIN и возможных изъятиях автомобилей. Есть ли между этими случаями связь или действительно полиция проводит целенаправленную операцию и сколько машин проверили, официально не сообщалось.

Поэтому называть ситуацию массовой кампанией или "новой схемой" без позиции полиции было бы преждевременно. Авто24 задал вопрос в Патрульную полицию Киева, но на время публикации материала не получил ответа.

А вот сама процедура вполне реальна. Если при проверке возникают признаки изменения идентификационного номера, автомобиль могут направить на экспертное исследование, а при наличии соответствующих оснований – временно изъять.

Для владельца это означает одно: если автомобиль приобретен законно, документы подлинные, а VIN соответствует заводской маркировке, паниковать из-за самого факта проверки не нужно. Но если машину все-таки изымают, важно понимать свои права и требовать, чтобы каждое действие полиции имело законное основание и было должным образом оформлено.