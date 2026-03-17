Турецький автобус їде самостійно, поки водій читає газету: відео

Такі дані приводять експерти дослідження McKinsey, на яких посилається sustainable-bus.com. Виробники також прагнуть опинитися серед перших, на кого звернуть увагу перевізники.

Турецький Karsan – один з перших

Одним з перших заявив про досягнення у цій темі Karsan. Його недавній відеосюжет у жартівливо-гумористичному жанрі приваблює інноваційним наповненням саме в автобусній темі. Він зумів поставити глядача в позицію пасажира.

Цікаво спостерігати за людиною, яка вперше відкриває для себе автономну мобільність автобуса на маршруті, де водій читає у русі газету.

Алгоритм бортової системи зреагує навіть на занесену на пішохідний перехід ногу людини, котра збирається перейти вулицю.

В об'єктиві – автономна версія автобуса

Зняте на автодромі Autodromo Enzo e Dino Ferrari в Імолі, Італія, відео демонструє Karsan Autonomous e-Atak. Наразі це єдиний автономний автобус 4-го рівня, доступний на європейському ринку.

Як автобус реагує на довкілля

Замість того, щоб зосереджуватися лише на технічних характеристиках, відео досліджує практичні аспекти експлуатації – як автобус реагує на пішоходів та світлофори, чи може він працювати скрізь, і як пасажири отримують допомогу.

Ці теми розглядаються з поясненнями Мустафи Бююка, спеціаліста зі стратегії та управління проєктами автономних транспортних засобів у Karsan, який розповідає, як працює система та як впроваджуються автономні автобуси.

Автономний електромобіль Karsan

Проєкт розпочався з електричної платформи Atak, запущеної у 2019 році. Турецький виробник оголосив у 2020 році, що працює над автоматизованою версією транспортного засобу 4-го рівня у партнерстві з Adastec.

Камери, датчики та сенсори реагують на все, що відбувається довкола, а "сліпі зони" взагалі відсутні.

Згодом модель була представлена як Autonomous e-Atak і почала реальне впровадження в Європі у 2022 році. Вона вступила в експлуатацію в Ставангере, Норвегія, ставши першим повнорозмірним автономним автобусом, що працює на маршруті громадського транспорту на континенті.

Європейське турне

Відтоді транспортний засіб брав участь у кількох пілотних та операційних проєктах, включаючи розгортання у Фінляндії, випробування в німецькому регіоні Ганновер та експлуатацію аеропортів у Нідерландах. Також було оголошено про подальші проєкти в таких містах, як Париж.

У тестових режимах водій є, але він займається чим завгодно, але не кермує.

Згідно з даними, оприлюдненими Karsan, автономний автобус проїхав понад 150 000 кілометрів в безпілотному режимі та перевіз понад 60 000 пасажирів у кількох європейських містах.