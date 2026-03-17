Турецький автобус їде самостійно, поки водій читає газету: відео

ФОТО: Колаж Авто24|
Цікаво, на телефон у руці водія камери відеофіксації реагують, а на газету під час читання у русі?
Такі дані приводять експерти дослідження McKinsey, на яких посилається sustainable-bus.com. Виробники також прагнуть опинитися серед перших, на кого звернуть увагу перевізники.
Турецький Karsan – один з перших
Одним з перших заявив про досягнення у цій темі Karsan. Його недавній відеосюжет у жартівливо-гумористичному жанрі приваблює інноваційним наповненням саме в автобусній темі. Він зумів поставити глядача в позицію пасажира.
Цікаво спостерігати за людиною, яка вперше відкриває для себе автономну мобільність автобуса на маршруті, де водій читає у русі газету.
Алгоритм бортової системи зреагує навіть на занесену на пішохідний перехід ногу людини, котра збирається перейти вулицю. Скриншот: Авто24
В об'єктиві – автономна версія автобуса
Зняте на автодромі Autodromo Enzo e Dino Ferrari в Імолі, Італія, відео демонструє Karsan Autonomous e-Atak. Наразі це єдиний автономний автобус 4-го рівня, доступний на європейському ринку.
Як автобус реагує на довкілля
Замість того, щоб зосереджуватися лише на технічних характеристиках, відео досліджує практичні аспекти експлуатації – як автобус реагує на пішоходів та світлофори, чи може він працювати скрізь, і як пасажири отримують допомогу.
Ці теми розглядаються з поясненнями Мустафи Бююка, спеціаліста зі стратегії та управління проєктами автономних транспортних засобів у Karsan, який розповідає, як працює система та як впроваджуються автономні автобуси.
Автономний електромобіль Karsan
Проєкт розпочався з електричної платформи Atak, запущеної у 2019 році. Турецький виробник оголосив у 2020 році, що працює над автоматизованою версією транспортного засобу 4-го рівня у партнерстві з Adastec.
Камери, датчики та сенсори реагують на все, що відбувається довкола, а "сліпі зони" взагалі відсутні. Скриншот: Авто24
Згодом модель була представлена як Autonomous e-Atak і почала реальне впровадження в Європі у 2022 році. Вона вступила в експлуатацію в Ставангере, Норвегія, ставши першим повнорозмірним автономним автобусом, що працює на маршруті громадського транспорту на континенті.
Європейське турне
Відтоді транспортний засіб брав участь у кількох пілотних та операційних проєктах, включаючи розгортання у Фінляндії, випробування в німецькому регіоні Ганновер та експлуатацію аеропортів у Нідерландах. Також було оголошено про подальші проєкти в таких містах, як Париж.
У тестових режимах водій є, але він займається чим завгодно, але не кермує. Скриншот: Авто24
Згідно з даними, оприлюдненими Karsan, автономний автобус проїхав понад 150 000 кілометрів в безпілотному режимі та перевіз понад 60 000 пасажирів у кількох європейських містах.