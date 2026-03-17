Турецкий автобус едет с пассажирами, пока водитель читает газету: видео

Такие данные приводят эксперты исследования McKinsey, на которых ссылается sustainable-bus.com. Производители также стремятся оказаться среди первых, на кого обратят внимание перевозчики.

Турецкий Karsan – лидер

Одним из первых заявил о достижениях в этой теме Karsan. Его недавний видеосюжет в шуточно-юмористическом жанре привлекает инновационным наполнением именно в автобусной теме. Он сумел поставить зрителя в позицию пассажира.

Интересно наблюдать за человеком, который впервые открывает для себя автономную мобильность автобуса на маршруте, где водитель читает в движении газету.

Алгоритм бортовой системы среагирует даже на занесенную на пешеходный переход ногу человека, который собирается перейти улицу. Скриншот: Авто24

В объективе автономная версия автобуса

Снятое на автодроме Autodromo Enzo e Dino Ferrari в Имоле, Италия, видео демонстрирует Karsan Autonomous e-Atak. Сейчас это единственный автономный автобус 4-го уровня, доступный на европейском рынке.

Видеорассказ ведется в легком и несколько ироничном тоне, сосредотачиваясь на вопросах, которые естественно возникают при столкновении с автономной мобильностью.

Как автобус реагирует на окружающую среду

Вместо того чтобы сосредотачиваться только на технических характеристиках, видео исследует практические аспекты эксплуатации – как автобус реагирует на пешеходов и светофоры, может ли он работать везде, и как пассажиры получают помощь.

Эти темы рассматриваются с объяснениями Мустафы Бююка, специалиста по стратегии и управления проектами автономных транспортных средств в Karsan, который рассказывает, как работает система и как внедряются автономные автобусы.

Автономный электромобиль Karsan

Проект начался с электрической платформы Atak, запущенной в 2019 году. Турецкий производитель объявил в 2020 году, что работает над автоматизированной версией транспортного средства 4-го уровня в партнерстве с Adastec.

Камеры, датчики и сенсоры реагируют на все, что происходит вокруг, а "слепые зоны" вообще отсутствуют. Скриншот: Авто24

Впоследствии модель была представлена как Autonomous e-Atak и начала реальное внедрение в Европе в 2022 году. Она вступила в эксплуатацию в Ставангере, Норвегия, став первым полноразмерным автономным автобусом, работающим на маршруте общественного транспорта на континенте.

Европейское турне

С тех пор транспортное средство участвовало в нескольких пилотных и операционных проектах, включая развертывание в Финляндии, испытания в немецком регионе Ганновер и эксплуатацию аэропортов в Нидерландах. Также было объявлено о дальнейших проектах в таких городах, как Париж.

В тестовых режимах водитель есть, но он занимается чем угодно, но не управляет. Скриншот: Авто24

Согласно данным, обнародованным Karsan, автономный автобус проехал более 150 000 километров в беспилотном режиме и перевез более 60 000 пассажиров в нескольких европейских городах.