Автобуси на прифронтових маршрутах обладнають системами РЕБ та детекторами дронів

Рішення ухвалили під час виїзної наради керівництва області в Кушугумській громаді, що відбулася після чергової російської атаки поблизу автобусної зупинки в селищі Балабине.

У зустрічі взяли участь військові, поліція, рятувальники та керівництво області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Влада наголошує, що автобусне сполучення з Запоріжжям є життєво необхідним для мешканців прифронтових населених пунктів, а російські удари дедалі частіше спрямовані саме по цивільній інфраструктурі та транспортних маршрутах.

Окрім питань безпеки перевезень, у громаді оперативно відновили електропостачання та стабілізували подачу води після інциденту.

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Мета впроваджених заходів – зменшити ризики для пасажирів і водіїв та забезпечити безперервну роботу громадського транспорту в умовах постійної загрози.