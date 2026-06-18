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Автобусы на прифронтовых маршрутах оснащают системами РЭБ и детекторами дронов

В прифронтовых населенных пунктах Запорожской области усиливают меры безопасности при пассажирских перевозках – автобусы планируется оснастить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средствами наблюдения и детекторами дронов.
Все автобусы, выполняющие рейсы в прифронтовых районах, теперь должны комплектоваться системой РЭБ

ФОТО: Запорожская областная государственная администрация|

Автобусы, выполняющие регулярные рейсы в зоне досягаемости дронов, должны быть оснащены системами РЭБ

Валентин Ожго
logo18 июня, 17:50
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Решение принято во время выездного совещания руководства области в Кушугумской громаде, которое состоялось после очередной российской атаки вблизи автобусной остановки в поселке Балабино.

Во встрече приняли участие военные, полиция, спасатели и руководство области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Власти подчеркивают, что автобусное сообщение с Запорожьем является жизненно необходимым для жителей прифронтовых населенных пунктов, а российские удары все чаще наносятся именно по гражданской инфраструктуре и транспортным маршрутам.

Помимо вопросов безопасности перевозок, в громаде оперативно восстановили электроснабжение и стабилизировали подачу воды после инцидента.

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Цель принятых мер – снизить риски для пассажиров и водителей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в условиях постоянной угрозы.

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