Автобусы на прифронтовых маршрутах оснащают системами РЭБ и детекторами дронов

Решение принято во время выездного совещания руководства области в Кушугумской громаде, которое состоялось после очередной российской атаки вблизи автобусной остановки в поселке Балабино.

Во встрече приняли участие военные, полиция, спасатели и руководство области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Власти подчеркивают, что автобусное сообщение с Запорожьем является жизненно необходимым для жителей прифронтовых населенных пунктов, а российские удары все чаще наносятся именно по гражданской инфраструктуре и транспортным маршрутам.

Помимо вопросов безопасности перевозок, в громаде оперативно восстановили электроснабжение и стабилизировали подачу воды после инцидента.

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Цель принятых мер – снизить риски для пассажиров и водителей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в условиях постоянной угрозы.