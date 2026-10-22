Автокредит можна оформити зі смартфона: ПриватБанк запустив АвтоКлік

ПриватБанк запустив сервіс АвтоКлік, через який автокредит можна оформити повністю онлайн: від вибору машини та параметрів кредиту до підписання договору в Приват24. У банку заявляють, що попереднє рішення щодо фінансування клієнт може отримати приблизно за п'ять хвилин.

Що саме можна зробити онлайн

Головна відмінність АвтоКлік від звичайного автокредиту полягає в тому, що ключові етапи оформлення перенесли у Приват24.

Клієнт обирає автомобіль, вказує його вартість, строк кредиту та розмір першого внеску. Після цього банк проводить попередню оцінку заявки і повідомляє рішення.

Якщо автомобіль обраний на онлайн-складі партнерів банку, дані про нього можуть передаватися в Приват24 автоматично. Якщо машину купують безпосередньо в автосалоні, клієнт завантажує рахунок-фактуру.

Перший внесок, комісію та КАСКО також можна оплатити через застосунок. Сам кредитний договір і договір страхування підписують за допомогою SmartID.

До відділення банку їхати не потрібно

Саме це і є ключовою новацією сервісу. Раніше оформлення класичного автокредиту передбачало участь банківського відділення на одному з етапів. Тепер значну частину процедури можна оформити дистанційно, у тому числі вдома або безпосередньо в автосалоні.

При цьому сам автомобіль, зрозуміло, нікуди не "оцифровується": покупцеві все одно потрібно укласти угоду з продавцем, провести необхідні платежі та оформити автомобіль відповідно до реєстраційних процедур.

Авто24 раніше порівнював купівлю нового і вживаного автомобіля у 2026 році, де одним з аргументів на користь нового авто залишалося кредитування через банки та дилерські програми.

Банк обіцяє рішення приблизно за п'ять хвилин

За інформацією ПриватБанку, попереднє рішення щодо кредиту займає близько п'яти хвилин.

Це не означає, що за цей час автомобіль уже повністю сплачений і готовий до видачі. Йдеться саме про первинне рішення банку щодо можливості фінансування.

Далі потрібно завершити оформлення купівлі, підписати документи та виконати інші умови конкретної кредитної програми.

ПриватБанк і раніше дозволяв подати заявку на автокредит онлайн, а для окремих продуктів рішення могло з'являтися за кілька хвилин.

КАСКО можна включити у щомісячний платіж

Ще одна цікава можливість стосується страхування. КАСКО можна оплатити одразу або включити його в структуру щомісячного платежу. Це дозволяє не витрачати значну суму одночасно з авансом за автомобіль.

Для автокредитів страхування залишається важливою частиною угоди, оскільки сам автомобіль зазвичай виступає забезпеченням кредиту.

Тому перед оформленням АвтоКлік варто дивитися не лише на процентну ставку, а й на повну вартість кредиту разом із комісіями, страховкою та іншими платежами.

Як працює АвтоКлік

Сценарій виглядає так: покупець обирає автомобіль і задає параметри кредиту, після чого отримує попереднє рішення банку. Якщо авто є в партнерському онлайн-складі, його дані підтягуються автоматично, а якщо ні - потрібно завантажити рахунок-фактуру з автосалону.

Після цього оформлюється купівля, сплачується аванс та інші платежі. На фінальному етапі кредитний договір і страховка підписуються через SmartID.

Фактично банк намагається зробити автокредит за логікою звичайної онлайн-покупки: вибрав товар, побачив умови фінансування, підтвердив документи і завершив угоду у смартфоні.

ПриватБанк працює з імпортерами та дилерами, тому для окремих марок можуть діяти спеціальні кредитні програми. Тож умови можуть помітно відрізнятися: аванс, строк кредитування, процентна ставка та вартість КАСКО залежать від конкретної моделі, дилера і партнерської програми.

Що це змінює для покупця

Для тих, хто вже визначився з новим автомобілем і планує фінансувати частину його вартості, головна перевага полягає у швидшому оформленні.

Вартість кредиту залежить від авансу, строку, ставки, комісії, вартості КАСКО та конкретної партнерської програми. Для покупця це може бути особливо зручно у випадку, коли автомобіль уже обраний, усі параметри угоди зрозумілі, а витрачати час на окремий візит до банку немає бажання.