Автокредит можно оформить со смартфона: ПриватБанк запустил АвтоКлик

ПриватБанк запустил сервис Автоклик, через него автокредит можно оформить полностью онлайн: от выбора машины и параметров кредита до заключения договора в Приват24. В банке заявляют, что предварительное решение по финансированию клиент может получить примерно через пять минут.

Что именно можно сделать онлайн

Главное отличие автоклика от обычного автокредита заключается в том, что ключевые этапы оформления перенесли в Приват24.

Клиент выбирает автомобиль, указывает его стоимость, срок кредита и размер первого взноса. После этого банк производит предварительную оценку заявки и сообщает решение.

Если автомобиль выбран на онлайн-складе партнеров банка, данные о нем могут передаваться в Приват24 автоматически. Если машину покупают непосредственно в автосалоне, клиент загружает счет-фактуру.

Первый взнос, комиссию и КАСКО можно оплатить через приложение. Сам кредитный договор и договор страхования подписывают с помощью SmartID.

В отделение банка ехать не нужно

Именно это стало ключевой новацией сервиса. Ранее оформление классического автокредита предполагало участие банковского отделения на одном из этапов. Теперь большую часть процедуры можно оформить дистанционно, в том числе дома или непосредственно в автосалоне.

При этом сам автомобиль, разумеется, не оцифровывается: покупателю все равно нужно заключить сделку с продавцом, провести необходимые платежи и оформить автомобиль в соответствии с регистрационными процедурами.

Авто24 раньше сравнивал покупку нового и подержанного автомобиля в 2026 году, где одним из аргументов в пользу нового автомобиля оставалось кредитование через банки и дилерские программы.

Банк обещает решение примерно через пять минут

По информации ПриватБанка, предварительное решение по кредиту занимает около пяти минут.

Это не значит, что за это время автомобиль уже полностью уплачен и готов к выдаче. Речь идет именно о первичном решении банка о возможности финансирования.

Далее следует завершить оформление покупки, подписать документы и выполнить другие условия конкретной кредитной программы.

ПриватБанк по-прежнему разрешал подать заявку на автокредит онлайн, а для отдельных продуктов решение могло появляться через несколько минут.

КАСКО можно включить в ежемесячный платеж

Еще одна любопытная возможность касается страхования. КАСКО можно оплатить сразу или включить в структуру ежемесячного платежа. Это позволяет не тратить внушительную сумму одновременно с авансом за автомобиль.

Для автокредитов страхование остается важной частью сделки, поскольку автомобиль обычно выступает обеспечением кредита.

Поэтому перед оформлением АвтоКлик следует смотреть не только на процентную ставку, но и на полную стоимость кредита вместе с комиссиями, страховкой и другими платежами.

Как работает АвтоКлик

Сценарий выглядит так: покупатель выбирает автомобиль и задает параметры кредита, после чего получает предварительное решение банка. Если автомобиль есть в партнерском онлайн-складе, его данные подтягиваются автоматически, а если нет – нужно скачать счет-фактуру из автосалона.

После этого оформляется покупка, выплачивается аванс и другие платежи. На финальном этапе кредитный договор и страховка подписываются по SmartID.

Фактически банк пытается выдать автокредит по логике обычной онлайн-покупки: выбрал товар, увидел условия финансирования, подтвердил документы и завершил сделку в смартфоне.

Приватбанк работает с импортерами и дилерами, поэтому для отдельных марок могут действовать специальные кредитные программы. Таким образом, условия могут заметно отличаться: аванс, срок кредитования, процентная ставка и стоимость КАСКО зависят от конкретной модели, дилера и партнерской программы.

Что это меняет для покупателя

Для тех, кто уже определился с новым автомобилем и планирует финансировать его стоимость, главное преимущество заключается в быстром оформлении.

Стоимость кредита зависит от аванса, срока, ставки, комиссии, стоимости КАСКО и конкретной партнерской программы. Для покупателя это может быть особенно удобно в случае, когда автомобиль уже выбран, все параметры сделки ясны, а тратить время на отдельный визит в банк нет желания.