Автокредит на Renault: як отримати попереднє рішення за п’ять хвилин

“Рено Україна” запустила сервіс попереднього погодження автокредиту спільно з двома банками — ПриватБанком та Креді Агріколь Банком. Він доступний на офіційному онлайн-складі автомобілів Renault.

Інструмент дає змогу ще до відвідування автосалону дізнатися про можливість фінансування конкретної машини. На початковому етапі особисто контактувати з представниками банку також не потрібно.

Нове рішення є одним із перших подібних інструментів на українському автомобільному ринку та стало результатом впровадження унікального технологічного рішення спільно з банками-партнерами.

Для подання заявки вимоги банків відрізняються:

ПриватБанк: потрібно бути клієнтом банку та користуватися номером телефону, зареєстрованим у його системі.

Креді Агріколь Банк: бути клієнтом банку необов’язково. Однак необхідно мати встановлений застосунок “Дія” та активований “Дія.Підпис”.

Щоб скористатися сервісом, потрібно обрати автомобіль на онлайн-складі Renault та перейти до функції попереднього погодження кредиту. Після отримання відповіді можна переходити до наступних етапів оформлення фінансування та придбання машини.

На сайтах дилерських центрів ця функція наразі недоступна — подавати заявку потрібно саме через центральний онлайн-склад “Рено Україна”.

Заявлені п’ять хвилин стосуються попереднього рішення щодо кредитування. Остаточне оформлення кредиту та придбання автомобіля відбуваються на наступних етапах.