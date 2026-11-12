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Автокредит на Renault: як отримати попереднє рішення за п’ять хвилин

Покупці Renault в Україні можуть отримати попереднє рішення щодо кредитування обраного автомобіля без поїздки до дилера. За повідомленням компанії, новий онлайн-сервіс дозволяє зробити це за п’ять хвилин.
Renault в кредит: попереднє рішення онлайн за 5 хвилин

ФОТО: Скріншот з телефону|

Без візиту до автосалону: Renault спростила подання заявки на автокредит

Редакція Авто24
logo12 листопада, 14:00
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Партнерський матеріал
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“Рено Україна” запустила сервіс попереднього погодження автокредиту спільно з двома банками — ПриватБанком та Креді Агріколь Банком. Він доступний на офіційному онлайн-складі автомобілів Renault.

Інструмент дає змогу ще до відвідування автосалону дізнатися про можливість фінансування конкретної машини. На початковому етапі особисто контактувати з представниками банку також не потрібно.

Нове рішення є одним із перших подібних інструментів на українському автомобільному ринку та стало результатом впровадження унікального технологічного рішення спільно з банками-партнерами.

Для подання заявки вимоги банків відрізняються:

  • ПриватБанк: потрібно бути клієнтом банку та користуватися номером телефону, зареєстрованим у його системі.

  • Креді Агріколь Банк: бути клієнтом банку необов’язково. Однак необхідно мати встановлений застосунок “Дія” та активований “Дія.Підпис”.

Щоб скористатися сервісом, потрібно обрати автомобіль на онлайн-складі Renault та перейти до функції попереднього погодження кредиту. Після отримання відповіді можна переходити до наступних етапів оформлення фінансування та придбання машини.

На сайтах дилерських центрів ця функція наразі недоступна — подавати заявку потрібно саме через центральний онлайн-склад “Рено Україна”.

Заявлені п’ять хвилин стосуються попереднього рішення щодо кредитування. Остаточне оформлення кредиту та придбання автомобіля відбуваються на наступних етапах.

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