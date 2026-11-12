Автокредит на Renault: как получить предварительное решение за пять минут

“Рено Украина” запустила сервис предварительного согласования автокредита совместно с двумя банками – ПриватБанком и Креди Агриколь Банком. Он доступен на официальном онлайн-складе автомобилей Renault.

Инструмент позволяет еще до посещения автосалона узнать возможность финансирования конкретной машины. На начальном этапе лично контактировать с представителями банка тоже не нужно.

Новое решение является одним из первых подобных инструментов на украинском автомобильном рынке и явилось результатом внедрения уникального технологического решения совместно с банками-партнерами.

Для подачи заявки требования банков отличаются:

ПриватБанк: нужно быть клиентом банка и пользоваться номером телефона, зарегистрированным в его системе.

Креди Агриколь Банк: быть клиентом банка необязательно. Однако необходимо иметь установленное приложение“ Действие” и активирован“ Действие.” .

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать автомобиль на онлайн-складе Renault и перейти к функции предварительного согласования кредита. После получения ответа можно переходить к следующим этапам оформления финансирования и приобретения машины.

На сайтах дилерских центров эта функция пока недоступна – подавать заявку нужно именно через центральный онлайн-состав “Рено Украина”.

Заявленные пять минут касаются предварительного решения по кредитованию. Окончательное оформление кредита и приобретение автомобиля проходят на следующих этапах.