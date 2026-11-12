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Автокредит на Renault: как получить предварительное решение за пять минут

Покупатели Renault в Украине могут получить предварительное решение о кредитовании выбранного автомобиля без поездки к дилеру. По сообщению компании, новый онлайн-сервис позволяет сделать это через пять минут.
Renault в кредит: предварительное решение онлайн за 5 минут

ФОТО: Скриншот с телефона|

Без визита в автосалон: Renault упростила подачу заявки на автокредит

Редакция Авто24
logo12 ноября, 14:00
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“Рено Украина” запустила сервис предварительного согласования автокредита совместно с двумя банками – ПриватБанком и Креди Агриколь Банком. Он доступен на официальном онлайн-складе автомобилей Renault.

Инструмент позволяет еще до посещения автосалона узнать возможность финансирования конкретной машины. На начальном этапе лично контактировать с представителями банка тоже не нужно.

Новое решение является одним из первых подобных инструментов на украинском автомобильном рынке и явилось результатом внедрения уникального технологического решения совместно с банками-партнерами.

Для подачи заявки требования банков отличаются:

  • ПриватБанк: нужно быть клиентом банка и пользоваться номером телефона, зарегистрированным в его системе.

  • Креди Агриколь Банк: быть клиентом банка необязательно. Однако необходимо иметь установленное приложение“ Действие” и активирован“ Действие.” .

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать автомобиль на онлайн-складе Renault и перейти к функции предварительного согласования кредита. После получения ответа можно переходить к следующим этапам оформления финансирования и приобретения машины.

На сайтах дилерских центров эта функция пока недоступна – подавать заявку нужно именно через центральный онлайн-состав “Рено Украина”.

Заявленные пять минут касаются предварительного решения по кредитованию. Окончательное оформление кредита и приобретение автомобиля проходят на следующих этапах.

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