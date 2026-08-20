Автолавка розвозила наркотики адресно: найчастіше торгували біля цвинтаря

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Виїзна торгівля колись була дуже актуальною, покупці чекали автолавки з нетерпінням і це тепер стало актуальним у наркоторгівлі
Як повідомили у Харківській окружній прокуратурі, 55-річний чоловік уже мав судимість за незаконний обіг наркотиків.
У листопаді 2025 року, перебуваючи на іспитовому терміні, він знову взявся за незаконну діяльність.
Фасував товар з ювелірною точністю
Психотроп PVP чоловік купував через так звані закладки. Вдома він розфасовував його на невеликі дози за допомогою ювелірних електронних ваг.
Для збуту використовував свій ВАЗ-2109. З клієнтами домовлявся про зустріч у певному місці, зокрема часто біля місцевого цвинтаря.
"Товар" передавав з рук у руки через водійське вікно, не виходячи з автомобіля. Іноді ховав дози у пачках з-під цигарок.
Вирок винесено, але підсудний ще може апелювати
У грудні 2025 року чоловіка затримали правоохоронці. До оголошення вироку він перебував під вартою.
Суд визнав його винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних і психотропних речовин з метою збуту, а також у їх повторному збуті у великих розмірах.
З урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремо суд застосував спеціальну конфіскацію до ВАЗ-2109, який засуджений використовував для розвезення наркотиків покупцям.
У Харківській окружній прокуратурі довідково уточнили: триває строк на апеляційне оскарження вироку.