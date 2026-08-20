Автолавка развозила наркотики адресно: чаще всего торговали возле кладбища

Как сообщили в Харьковской окружной прокуратуре, 55-летний мужчина уже имел судимость за незаконное обращение наркотиков.

В ноябре 2025 года, находясь на испытательном сроке, он снова принялся за незаконную деятельность.

Фасовал товар с ювелирной точностью

Психотроп PVP мужчина покупал через так называемые закладки. Дома он расфасовывал его на небольшие дозы с помощью ювелирных электронных весов.

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Для сбыта использовал свой ВАЗ-2109. С клиентами договаривался о встрече в определенном месте, в частности, часто у местного кладбища.

"Товар" передавал из рук в руки через водительское окно, не выходя из автомобиля. Иногда прятал дозы в пачках из-под сигарет.

Приговор вынесен, но подсудимый еще может апеллировать

В декабре 2025 года мужчину задержали правоохранители. До оглашения приговора он находился под стражей.

Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических и психотропных веществ в целях сбыта, а также в их повторном сбыте в больших размерах.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдельно суд применил специальную конфискацию к ВАЗ-2109, который осужденный использовал для развоза наркотиков покупателям.

В Харьковской окружной прокуратуре справочно уточнили: длится срок апелляционного обжалования приговора.