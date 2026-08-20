Автолавка развозила наркотики адресно: чаще всего торговали возле кладбища

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Выездная торговля когда-то была очень распространенной, покупатели ждали автолавки с нетерпением и это теперь снова стало актуальным, но уже в наркоторговле
Как сообщили в Харьковской окружной прокуратуре, 55-летний мужчина уже имел судимость за незаконное обращение наркотиков.
В ноябре 2025 года, находясь на испытательном сроке, он снова принялся за незаконную деятельность.
Фасовал товар с ювелирной точностью
Психотроп PVP мужчина покупал через так называемые закладки. Дома он расфасовывал его на небольшие дозы с помощью ювелирных электронных весов.
Для сбыта использовал свой ВАЗ-2109. С клиентами договаривался о встрече в определенном месте, в частности, часто у местного кладбища.
"Товар" передавал из рук в руки через водительское окно, не выходя из автомобиля. Иногда прятал дозы в пачках из-под сигарет.
Приговор вынесен, но подсудимый еще может апеллировать
В декабре 2025 года мужчину задержали правоохранители. До оглашения приговора он находился под стражей.
Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических и психотропных веществ в целях сбыта, а также в их повторном сбыте в больших размерах.
С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Отдельно суд применил специальную конфискацию к ВАЗ-2109, который осужденный использовал для развоза наркотиков покупателям.
В Харьковской окружной прокуратуре справочно уточнили: длится срок апелляционного обжалования приговора.