Автопілот для фури коштує як живий водій: несподіваний прайс-лист зі США

Як повідомляє TechCrunch, один із найвідоміших розробників систем автономного водіння у Сполучених Штатах готується до масштабного кроку.

Компанія Kodiak AI планує повністю відмовитися від водіїв-випробувачів у кабінах вже з грудня 2026 року, а також підписала контракт на постачання 75 безпілотних тягачів для логістичного гіганта DTL Transport.

Усі ці інноваційні машини мають виїхати на дороги до кінця 2028 року. Відомо, що їхні маршрути пролягатимуть переважно південними штатами, зокрема в Техасі, де місцеве законодавство максимально лояльне до роботизованого транспорту.

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Згідно з умовами контракту, DTL Transport платитиме розробнику за кожну милю, яку фура проїде на автопілоті. У цю суму закладено все: від розробки та оновлення софту до технічного контролю за комп'ютерами.

Цікаво, що тариф у 97 центів за милю (приблизно 60 центів за кілометр) виник не на порожньому місці. За даними Американського інституту транспортних досліджень, стандартна зарплата далекобійника на півдні США становить 72-82 центи за милю.

Якщо додати податки та супутні витрати перевізника, загальна вартість утримання живого водія сягає тих самих 90–92 центів.

Виникає логічне запитання: який сенс інвестувати в автопілот, якщо він не економить гроші на зарплаті?

"Головна перевага полягає у можливості переміщати вантажівку без обмежень стандартами робочого часу. Безпілотна фура може їхати цілодобово, зупиняючись лише на дозаправлення та завантаження, – пояснюють представники Kodiak AI.

Завдяки цьому середньорічний пробіг одного роботизованого тягача DTL Transport має скласти вражаючі 225 тис. миль, що в перерахунку дорівнює близько 360 тис. кілометрів.

Мільярдні перспективи та майбутнє професії

Навіть парк із 75 таких вантажівок здатен генерувати для творців автопілота десятки мільйонів доларів щорічного доходу. Схожі прогнози озвучують і в компанії Volvo Autonomous Solutions, де підрахували, що масове впровадження автономних фур принесе виробникам мільярди доларів прибутку.

Експерти з логістики схиляються до того, що нас чекає змішаний сценарій розвитку галузі. Живі водії залишаться за кермом на коротких локальних маршрутах зі складним трафіком, тоді як автопілоти візьмуть на себе виснажливі трансконтинентальні рейси від хаба до хаба.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ринок безпілотних перевезень у США розвивається шаленими темпами. Зокрема, перевізник Charger Logistics замовив одразу 500 автономних фур у розробника Aurora Innovation, які почнуть курсувати між США та Мексикою вже у 2027 році.