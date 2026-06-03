Авторизація в "кабінеті водія": у чому складність процедури

Головний сервісний центр МВС нагадав користувачам про правила авторизації в “кабінеті водія” та закликав не створювати зайвого навантаження на систему під час входу до онлайн-сервісу.

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У відомстві зазначають, що після натискання кнопки входу не потрібно повторно натискати її кілька разів або оновлювати сторінку. Такі дії можуть призвести до помилок під час обробки запиту та некоректної роботи сервісу.

Користувачам рекомендують зачекати деякий час, поки система завершить перевірку даних і автоматично перенаправить до особистого кабінету.

Як увійти до “кабінету водія”

Наразі авторизація доступна кількома способами. Зокрема, користувачі можуть увійти через систему ID.GOV.UA за допомогою електронного підпису (КЕП) або BankID, а також скористатися сервісом Дія.Підпис.

Для входу необхідно відкрити вебверсію або мобільний застосунок “кабінету водія”, обрати спосіб авторизації, підтвердити особу та дочекатися завершення обробки запиту.

Які послуги доступні онлайн

Після успішного входу громадяни отримують доступ до низки електронних сервісів сервісних центрів МВС.

Серед них перевірка інформації про транспортні засоби, бронювання номерних знаків та продовження строку їх відповідального зберігання, призначення належного користувача автомобіля, а також замовлення індивідуальних номерних знаків.

Крім того, через “кабінет водія” можна подати заявку на обмін або відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Електронні документи та доставка пластикових бланків

У МВС нагадують, що під час оформлення послуг з відновлення або обміну документів громадяни можуть обрати електронний формат.

Такі документи відображаються у “кабінеті водія” та застосунку Дія, мають юридичну силу у передбачених законодавством випадках і завжди доступні зі смартфона.

За потреби також можна замовити виготовлення традиційного пластикового документа з доставкою поштою. Готове посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу доставляється до відділення поштового оператора або за вказаною адресою.

У ГСЦ МВС наголошують, що дотримання простих правил авторизації допоможе уникнути технічних помилок та забезпечить стабільну роботу онлайн-сервісів для користувачів.