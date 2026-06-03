Авторизация в "кабинете водителя": в чем сложность процедуры

Главный сервисный центр МВД напомнил пользователям о правилах авторизации в “кабинете водителя” и призвал не создавать лишней нагрузки на систему при входе в онлайн-сервис.

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В ведомстве отмечают, что после нажатия кнопки входа не нужно повторно нажимать ее несколько раз или обновлять страницу. Такие действия могут привести к ошибкам при обработке запроса и некорректной работы сервиса.

Пользователям рекомендуют подождать некоторое время, пока система завершит проверку данных и автоматически перенаправит в личный кабинет.

Как войти в “кабинет водителя”

Сейчас авторизация доступна несколькими способами. В частности, пользователи могут войти через систему ID.GOV.UA с помощью электронной подписи (КЭП) или BankID, а также воспользоваться сервисом Дія.Підпис.

Для входа необходимо открыть веб-версию или мобильное приложение “кабинета водителя”, выбрать способ авторизации, подтвердить личность и дождаться завершения обработки запроса.

Какие услуги доступны онлайн

После успешного входа граждане получают доступ к ряду электронных сервисов сервисных центров МВД.

Среди них проверка информации о транспортных средствах, бронирование номерных знаков и продление срока их ответственного хранения, назначение надлежащего пользователя автомобиля, а также заказ индивидуальных номерных знаков.

Кроме того, через “кабинет водителя” можно подать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Электронные документы и доставка пластиковых бланков

В МВД напоминают, что при оформлении услуг по восстановлению или обмену документов граждане могут выбрать электронный формат.

Такие документы отображаются в “кабинете водителя” и приложении Дія, имеют юридическую силу в предусмотренных законодательством случаях и всегда доступны со смартфона.

При необходимости можно заказать изготовление традиционного пластикового документа с доставкой по почте. Готовое водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства доставляется в отделение почтового оператора или по указанному адресу.

В ГСЦ МВД отмечают, что соблюдение простых правил авторизации поможет избежать технических ошибок и обеспечит стабильную работу онлайн-сервисов для пользователей.