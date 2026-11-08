Батареї електросамокатів отримали друге життя: з них збирають промислові сховища енергії

Про технологію розповів Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Компанію EDENenergy заснували колишні дослідники інституту, які розробили електроніку, здатну об'єднувати в одному стаціонарному накопичувачі батареї, що вже відпрацювали першу частину свого життя в електротранспорті.

У Німеччині щороку списують близько мільйона таких батарей

За оцінкою Fraunhofer ISE, лише в Німеччині щороку передчасно вибуває з експлуатації приблизно мільйон акумуляторів від електровелосипедів та електросамокатів.

Проблема в тому, що "непридатна для самоката" зовсім не означає "непридатна для зберігання електроенергії". Батарея може вже не відповідати вимогам мобільного транспорту за запасом ходу, потужністю чи іншими параметрами, але все ще мати значний залишковий ресурс.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Подібний принцип давно обговорюють і для тягових батарей автомобілів. Auto24 писав про друге життя акумуляторів електромобілів: навіть коли їхні характеристики вже недостатні для автомобіля, батареї можна використовувати як стаціонарні накопичувачі.

Перший накопичувач зібрали зі 112 батарей

Для виходу на ринок EDENenergy починає з промислової системи ємністю 70 кВт·год.

У ній працюють 112 батарей, які раніше використовувалися в електросамокатах. Перед встановленням кожен акумулятор проходить перевірку, після якої придатні модулі об'єднують у єдину систему. Перший такий накопичувач стартап передав замовнику в середині жовтня 2026 року.

Компанія орієнтується насамперед на середній бізнес, який уже має сонячні панелі, але поки не встановив власного акумуляторного сховища.

Навіщо підприємству 70 кВт·год

Такий накопичувач може зберігати надлишкову електроенергію від сонячної станції та віддавати її тоді, коли генерації недостатньо або електроенергія з мережі потрібна найбільше.

Інший сценарій - згладжування пікових навантажень. Якщо підприємство протягом короткого часу вмикає потужне обладнання, батарея може частково забезпечити цей пік і зменшити навантаження на зовнішню мережу.

Такі системи також можуть використовувати комунальні енергетичні підприємства для збільшення власного споживання локальної генерації або роботи на енергетичному ринку.

В Україні тема повторного використання акумуляторів також поступово виходить за межі експериментів. Auto24 писав про потенціал повторного використання батарей електромобілів для побутових та стаціонарних накопичувачів.

Найскладніше - батареї всі різні

Ідея зібрати великий акумулятор із маленьких здається простою лише на перший погляд.

Батареї електровелосипедів і самокатів можуть мати різну конструкцію, різні типи комірок, напругу, роз'єми та власні системи керування батареєю. Саме ця різноманітність досі була одним із головних бар'єрів для масового повторного використання акумуляторів мікромобільності.

Рішення EDENenergy полягає у спеціальній силовій електроніці, розробленій на базі технологій Fraunhofer ISE. Вона дозволяє підключати різні батарейні модулі та обмінюватися з ними даними без необхідності розбирати кожен акумулятор до окремих комірок.

Поки використовують однакові батареї

На першому етапі компанія працює з великими постачальниками, наприклад операторами парків електросамокатів та електровелосипедів. Це дозволяє отримувати достатню кількість однотипних батарей і спрощує створення накопичувача.

У майбутньому стартап хоче об'єднувати в одній системі акумулятори різних типів. Але для кожного нового виду батареї потрібно адаптувати роз'єм, систему керування та протокол обміну даними. Особливо багато різновидів акумуляторів існує в сегменті електровелосипедів.

Батареї виявилися значно живішими, ніж очікували

Найцікавіший результат з'явився після перевірки перших 350 вживаних акумуляторів.

Розробники спочатку розраховували, що батареї другого життя матимуть приблизно 80% початкової ємності. Однак стан багатьох перевірених акумуляторів виявився значно кращим, а залишкова ємність у частини з них перевищувала 90%.

Це означає, що списаний транспортний акумулятор може мати попереду ще кілька років цілком корисної роботи.

Схожа ситуація спостерігається і з електромобілями. Auto24 розповідав про відновлення батареї старого Hyundai Ioniq, де проблема кількох комірок зовсім не означала необхідності утилізувати весь акумуляторний блок.

У стаціонарному накопичувачі батареї живеться легше

Причина, чому старий акумулятор може довго працювати після самоката, досить проста: у стаціонарному сховищі умови значно спокійніші.

Батарея більше не страждає від постійних ударів і вібрацій під час руху, їй не потрібно щодня тягнути транспортний засіб на розгоні, а температурний режим простіше контролювати.

Тому вимоги до такого акумулятора нижчі, ніж у його першому житті.

Зіпсувався один модуль - міняють лише його

EDENenergy зробила систему модульною. Стан кожної групи акумуляторів контролюється дистанційно.

Якщо окремий модуль деградує настільки, що його подальше використання стає недоцільним, його можна замінити окремо, не викидаючи весь накопичувач. Причому заміну передбачено навіть без повного зупинення системи.

І саме тут використання старих батарей несподівано перетворюється з недоліку на перевагу.

Через 10 років система все одно може мати 70 кВт·год

У звичайного стаціонарного накопичувача батарея поступово деградує. Виробники часто гарантують певну частку початкової ємності через багато років експлуатації.

У EDENenergy пропонують іншу логіку. Оскільки слабкі модулі можна поступово замінювати, номінальну ємність усієї системи можна підтримувати на рівні 70 кВт·год навіть після десяти років роботи. Старі модулі після остаточного вичерпання ресурсу передають партнерам на переробку.

Таким чином, одна батарея може послідовно пройти три етапи: спочатку працювати в електротранспорті, потім кілька років накопичувати енергію, а лише після цього потрапити на переробку.

Другий термін служби може бути важливішим за перший

Ця ідея добре вписується в нову європейську логіку поводження з акумуляторами. Замість схеми "виробили - використали - викинули" батарея повинна якомога довше залишатися корисним ресурсом.

Auto24 писав про нові європейські правила для акумуляторів, які охоплюють увесь життєвий цикл - від виробництва та використання до повторного застосування і переробки.

Для батарей електромобілів такий підхід уже поступово стає звичним. EDENenergy показує, що та сама економіка може працювати навіть із набагато меншими акумуляторами електровелосипедів і самокатів.

Наступна мета - 300 кВт·год

На системі ємністю 70 кВт·год компанія зупинятися не збирається. Наступний етап передбачає масштабування накопичувачів до 300 кВт·год. Це вже ємність, яка дозволяє працювати зі значно більшими підприємствами та серйознішими піковими навантаженнями.

Стартап також шукає нових пілотних замовників серед регіонального бізнесу. Частина таких проєктів може отримати до 50% фінансування в рамках німецької програми підтримки співпраці середнього бізнесу зі стартапами.

Мільйон батарей більше не обов'язково сміття

Найцікавіше в проєкті EDENenergy навіть не сам накопичувач на 70 кВт·год. Таку ємність сьогодні можна отримати й зі звичайних нових батарей.

Головна ідея полягає в іншому: ресурс, який раніше майже автоматично вважався відходом, може ще багато років виконувати корисну роботу.

Якщо технологія стане масовою, мільйони батарей від електросамокатів, велосипедів, а згодом і автомобілів зможуть спочатку перейти у стаціонарні накопичувачі і лише після завершення другого життя вирушати на переробку.

І тоді питання "що робити зі старими батареями електротранспорту" отримає значно цікавішу відповідь, ніж просто "утилізувати".