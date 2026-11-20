Як пояснює Інститут досліджень авторинку, із 29 листопада 2026 року Євро-7 застосовуватимуть до схвалення нових типів легковиків і легких фургонів. Для нових машин раніше схвалених типів основний строк переходу настане 29 листопада 2027-го.

Коли зміняться вимоги

Отже, перехід на Євро-7 буде поступовим. Під час перехідного року в автосалонах ще продаватимуть нові машини попереднього екологічного стандарту.

Для нових типів вантажівок та автобусів передбачена дата 29 травня 2028 року, для нових машин раніше схвалених типів - 29 травня 2029-го. Окремі виробники мають додаткові перехідні строки.

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Що контролюватимуть

Базові ліміти вихлопних забруднювачів для легковиків і фургонів залишили на рівні Євро-6, але посилили облік дрібних частинок. Додали контроль гальмівного пилу та вимоги до довговічності батарей. Для нових типів легкових шин класу C1 правила щодо стирання почнуть застосовувати з 1 липня 2028 року.

Серед положень нового екостандарту є мінімальні показники батарей легкових електромобілів і плагін-гібридів: 80% початкової енергетичної місткості до п’яти років або 100 тисяч кілометрів, далі - 72% до восьми років або 160 тисяч кілометрів. Враховується межа віку чи пробігу.

Для легких комерційних авто N1 пороги становлять 75% та 67% відповідно. Це вимоги до довговічності, а конкретні гарантійні умови перевіряють окремо.

Що буде з уживаними авто

Євро-7 сам по собі не забороняє експлуатацію чи перепродаж уже зареєстрованих Євро-5 та Євро-6. Бензинові й дизельні автомобілі надалі зможуть отримувати схвалення, якщо відповідатимуть стандарту. Нові правила також не замінюють перевірку батареї вживаного електромобіля.

У майбутніх вживаних електромобілів Євро-7 бортовий контроль стану батареї допомагатиме оцінювати її зношування.

Українські вимоги до імпорту автоматично не змінюються. Окремо в Україні розглядають відтермінування Євро-6 для комерційного транспорту. Цю ініціативу не слід плутати з європейським Євро-7.