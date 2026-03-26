Бельгійці з чергового конвою техніки разом з львів'янами стійко перенесли російські атаки

Місто отримало 13 автомобілів, серед яких звичайні, поліцейські та пожежні машини, а також гуманітарний вантаж – медичні матеріали, генератори, захисне спорядження, техніка та побутові речі.

Як повідомляє мерія Львова, особливістю цієї місії стало те, що весь транспорт делегація пригнала до Львова самостійно, демонструючи ще й особисту підтримку Україні.

Мер Мехелена наголосив, що допомога Україні є принциповою для його міста, адже саме українці сьогодні захищають демократичні цінності Європи.

"Нам шкода, що у нас немає заводів, які виробляють зброю. Тоді ми привезли б вам зброю. Але ми раді допомогти тим, чим можемо. Ми пишаємося тим, що є містом-побратимом Львова, — сказав Барт Сомерс.

Белгійська делегація на чолі з мером Мехелена Бартом Сомерсом доставила караван машин в не дуже тихий час для Львова, але сирени, вибухи та пожежі не злякали цих людей. Фото: мерія Львова

Допомога буде й надалі

Барт Сомерс також зазначив, що підтримка триватиме. Вже восени планують передати нову партію допомоги та залучати до ініціативи інші міста.

Минулого разу також дарунок був щедрий

Це вже не перша допомога від Мехелена – у червні 2025 року Львів отримав попередній гуманітарний конвой із дев’яти автомобілів.

Тоді прийшло два мікроавтобуси, шість легкових машин та пожежна техніка, а також бронежилети, обладнання для міських соціальних служб і техніка для людей з інвалідністю.