Як повідомляє видання Motor1, нова система освітлення розроблялася в штаб-квартирі у Крю і є сучасним переосмисленням класичного дизайну, натхненного моделлю Continental T. Кожен із 76 ромбоподібних елементів збирається вручну та має власне прозоре покриття, стійке до подряпин і гравію.

Вдень передня частина виглядає як суцільна металева скульптура, але справжня магія починається вночі. Інженери Bentley зробили у металевому каркасі понад 260 тисяч мікроскопічних отворів за допомогою лазера, під якими сховали 202 світлодіоди для рівномірного підсвічування.

Щоб ця краса не вийшла з ладу після першої ж зими чи дощу, британці оснастили решітку активною системою управління конденсатом. Покупцям навіть запропонують вибір із двох варіантів оформлення, включно з пакетом Bright Pack, де діаманти отримають металізоване покриття.

"Ми не просто хотіли зробити решітку з підсвіткою, нашою метою було створити нове культове обличчя бренду", – Робін Пейдж, шеф-дизайнер Bentley Motors.

Оптика, що дозволяє читати на відстані кілометра

Окрім решітки, Torcal отримав революційні фари, кожна з яких має по чотири світлові модулі. Головна фішка – два вертикальні проєктори Micro LED, кожен з яких налічує по 16 тисяч пікселів.

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За даними виробника, потужності цих фар вистачить, щоб спокійно читати книгу на відстані до 1000 метрів від машини. При цьому верхній проєктор відповідає за широкий кут огляду у 40 градусів, що ідеально підсвічує узбіччя та повороти, а нижній б'є вузьким 20-градусним променем чітко вперед.

Розумна електроніка постійно адаптує світловий потік, щоб дати водієві максимальну видимість і при цьому не засліплювати зустрічний транспорт. Разом із діамантовою решіткою це створює дійсно унікальний нічний підпис для майбутньої розкішної моделі.