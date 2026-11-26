Как сообщает издание Motor1, новая система освещения разрабатывалась в штаб-квартире в Крю и является современным переосмыслением классического дизайна, вдохновленного моделью Continental T. Каждый из 76 ромбовидных элементов собирается вручную и имеет собственное прозрачное покрытие, устойчивое к царапинам и гравию.

Днем передняя часть выглядит как сплошная металлическая скульптура, но настоящая магия начинается ночью. Инженеры Bentley сделали в металлическом каркасе более 260 тысяч микроскопических отверстий с помощью лазера, под которыми спрятали 202 светодиода для равномерной подсветки.

Чтобы эта красота не вышла из строя после первой же зимы или дождя, британцы оснастили решетку активной системой управления конденсатом. Покупателям даже предложат выбор из двух вариантов оформления, включая пакет Bright Pack, где бриллианты получат металлизированное покрытие.

"Мы не просто хотели сделать решетку с подсветкой, нашей целью было создать новое культовое лицо бренда",– Робин Пейдж, шеф-дизайнер Bentley Motors.

Оптика, позволяющая читать на расстоянии километра

Кроме решетки Torcal получил революционные фары, каждая из которых имеет по четыре световых модуля. Главная фишка– два вертикальных проектора Micro LED, каждый из которых насчитывает по 16 тысяч пикселей.

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По данным производителя, мощности этих фар достаточно, чтобы спокойно читать книгу на расстоянии до 1000 метров от машины. При этом верхний проектор отвечает за широкий угол обзора в 40 градусов, идеально подсвечивающий обочины и повороты, а нижний бьет узким 20-градусным лучом четко вперед.

Умная электроника постоянно адаптирует световой поток, чтобы дать водителю максимальную видимость и при этом не ослеплять встречный транспорт. Вместе с бриллиантовой решеткой это создает действительно уникальную ночную подпись для будущей роскошной модели.