Бензинові та дизельні авто втратили по 20% ринку у країнах ЄС

За даними European Automobile Manufacturers' Association, на які посилаєтеся Укравтопром, у травні 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано близько 955 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні з травнем 2025 року ринок зріс на 3,2%.

Читайте також: Audi повертає дизельні V6 TDI у модельну лінійку

Структура ринку за типом силової установки

Найбільшу частку ринку продовжують займати гібридні автомобілі (HEV):

Гібриди (HEV) — 345 427 авто (+9,7%).

Бензинові автомобілі — 210 383 авто (-20,1%).

Електромобілі (BEV) — 203 417 авто (+42,9%).

Плагін-гібриди (PHEV) — 98 553 авто (+12,2%).

Дизельні автомобілі — 69 482 авто (-19%).

Інші типи — 27 751 авто (-12%).

Головний тренд — стрімке зростання електромобілів

Найвищі темпи зростання вже не перший місяць демонструють електромобілі. Продажі BEV збільшилися одразу на 42,9%, що є найкращим показником серед усіх сегментів ринку.

За обсягами реєстрацій електромобілі майже наздогнали бензинові автомобілі:

BEV — 203,4 тис. авто;

бензинові моделі — 210,4 тис. авто.

Різниця становить менш ніж 7 тисяч автомобілів.

Бензин і дизель продовжують втрачати позиції

Травень підтвердив довгострокову тенденцію європейського авторинку:

бензинові автомобілі втратили 20,1% продажів;

дизельні автомобілі скоротилися на 19%.

Ще кілька років тому саме ці сегменти домінували в ЄС, а сьогодні поступово поступаються місцем електрифікованому транспорту.

Підсумки п'яти місяців 2026 року

З січня по травень у країнах ЄС зареєстровано понад 4,7 млн нових легкових автомобілів.

Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Що це означає

Травневі результати свідчать про кілька важливих тенденцій:

Європейський авторинок продовжує зростати після складних попередніх років.

Гібриди залишаються найпопулярнішим типом нових автомобілів.

Електромобілі демонструють найшвидше зростання і вже майже зрівнялися з бензиновими моделями.

Попит на дизельні та бензинові автомобілі продовжує скорочуватися.

Електрифікація транспорту в ЄС набирає обертів швидше, ніж очікувалося ще кілька років тому.

Якщо така динаміка збережеться, електромобілі можуть уже найближчим часом випередити бензинові автомобілі за місячними обсягами реєстрацій у країнах Євросоюзу.