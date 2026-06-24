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Бензинові та дизельні авто втратили по 20% ринку у країнах ЄС

У країнах ЄС попит на електромобілі зростає шаленими темпами. У травні їх частка продажів зросла на понад 40%. Водночас попит на авто з традиційними двигунами зменшується.
Традиіні авто втратили 20% ринку у країнах ЄС

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo24 червня, 12:32
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За даними European Automobile Manufacturers' Association, на які посилаєтеся Укравтопром, у травні 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано близько 955 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні з травнем 2025 року ринок зріс на 3,2%.

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Структура ринку за типом силової установки

Найбільшу частку ринку продовжують займати гібридні автомобілі (HEV):

  • Гібриди (HEV) — 345 427 авто (+9,7%).
  • Бензинові автомобілі — 210 383 авто (-20,1%).
  • Електромобілі (BEV) — 203 417 авто (+42,9%).
  • Плагін-гібриди (PHEV) — 98 553 авто (+12,2%).
  • Дизельні автомобілі — 69 482 авто (-19%).
  • Інші типи — 27 751 авто (-12%).

Головний тренд — стрімке зростання електромобілів

Найвищі темпи зростання вже не перший місяць демонструють електромобілі. Продажі BEV збільшилися одразу на 42,9%, що є найкращим показником серед усіх сегментів ринку.

За обсягами реєстрацій електромобілі майже наздогнали бензинові автомобілі:

  • BEV — 203,4 тис. авто;
  • бензинові моделі — 210,4 тис. авто.

Різниця становить менш ніж 7 тисяч автомобілів.

Бензин і дизель продовжують втрачати позиції

Травень підтвердив довгострокову тенденцію європейського авторинку:

  • бензинові автомобілі втратили 20,1% продажів;
  • дизельні автомобілі скоротилися на 19%.

Ще кілька років тому саме ці сегменти домінували в ЄС, а сьогодні поступово поступаються місцем електрифікованому транспорту.

Підсумки п'яти місяців 2026 року

З січня по травень у країнах ЄС зареєстровано понад 4,7 млн нових легкових автомобілів.

Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Що це означає

Травневі результати свідчать про кілька важливих тенденцій:

  • Європейський авторинок продовжує зростати після складних попередніх років.
  • Гібриди залишаються найпопулярнішим типом нових автомобілів.
  • Електромобілі демонструють найшвидше зростання і вже майже зрівнялися з бензиновими моделями.
  • Попит на дизельні та бензинові автомобілі продовжує скорочуватися.
  • Електрифікація транспорту в ЄС набирає обертів швидше, ніж очікувалося ще кілька років тому.

Якщо така динаміка збережеться, електромобілі можуть уже найближчим часом випередити бензинові автомобілі за місячними обсягами реєстрацій у країнах Євросоюзу.

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