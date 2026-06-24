Бензинові та дизельні авто втратили по 20% ринку у країнах ЄС

Tesla Model Y
За даними European Automobile Manufacturers' Association, на які посилаєтеся Укравтопром, у травні 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано близько 955 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні з травнем 2025 року ринок зріс на 3,2%.
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Структура ринку за типом силової установки
Найбільшу частку ринку продовжують займати гібридні автомобілі (HEV):
- Гібриди (HEV) — 345 427 авто (+9,7%).
- Бензинові автомобілі — 210 383 авто (-20,1%).
- Електромобілі (BEV) — 203 417 авто (+42,9%).
- Плагін-гібриди (PHEV) — 98 553 авто (+12,2%).
- Дизельні автомобілі — 69 482 авто (-19%).
- Інші типи — 27 751 авто (-12%).
Головний тренд — стрімке зростання електромобілів
Найвищі темпи зростання вже не перший місяць демонструють електромобілі. Продажі BEV збільшилися одразу на 42,9%, що є найкращим показником серед усіх сегментів ринку.
За обсягами реєстрацій електромобілі майже наздогнали бензинові автомобілі:
- BEV — 203,4 тис. авто;
- бензинові моделі — 210,4 тис. авто.
Різниця становить менш ніж 7 тисяч автомобілів.
Бензин і дизель продовжують втрачати позиції
Травень підтвердив довгострокову тенденцію європейського авторинку:
- бензинові автомобілі втратили 20,1% продажів;
- дизельні автомобілі скоротилися на 19%.
Ще кілька років тому саме ці сегменти домінували в ЄС, а сьогодні поступово поступаються місцем електрифікованому транспорту.
Підсумки п'яти місяців 2026 року
З січня по травень у країнах ЄС зареєстровано понад 4,7 млн нових легкових автомобілів.
Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Що це означає
Травневі результати свідчать про кілька важливих тенденцій:
- Європейський авторинок продовжує зростати після складних попередніх років.
- Гібриди залишаються найпопулярнішим типом нових автомобілів.
- Електромобілі демонструють найшвидше зростання і вже майже зрівнялися з бензиновими моделями.
- Попит на дизельні та бензинові автомобілі продовжує скорочуватися.
- Електрифікація транспорту в ЄС набирає обертів швидше, ніж очікувалося ще кілька років тому.
Якщо така динаміка збережеться, електромобілі можуть уже найближчим часом випередити бензинові автомобілі за місячними обсягами реєстрацій у країнах Євросоюзу.