Бензиновые и дизельные автомобили потеряли по 20 % рынка в странах ЕС

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, на которые ссылается Укравтопром, , в мае 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 955 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с маем 2025 года рынок вырос на 3,2%.

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Структура рынка по типу силовой установки

Наибольшую долю рынка по-прежнему занимают гибридные автомобили (HEV):

Гибриды (HEV) — 345 427 автомобилей (+9,7%).

Бензиновые автомобили — 210 383 автомобиля (-20,1%).

Электромобили (BEV) — 203 417 автомобилей (+42,9%).

Плагин-гибриды (PHEV) — 98 553 автомобиля (+12,2%).

Дизельные автомобили — 69 482 автомобиля (-19%).

Другие типы — 27 751 автомобиль (-12%).

Главный тренд — стремительный рост электромобилей

Самые высокие темпы роста уже не первый месяц демонстрируют электромобили. Продажи BEV увеличились сразу на 42,9%, что является лучшим показателем среди всех сегментов рынка.

По объемам регистраций электромобили почти догнали бензиновые автомобили:

BEV — 203,4 тыс. автомобилей;

бензиновые модели — 210,4 тыс. автомобилей.

Разница составляет менее 7 тысяч автомобилей.

Бензин и дизель продолжают терять позиции

Май подтвердил долгосрочную тенденцию европейского авторынка:

продажи бензиновых автомобилей сократились на 20,1%;

продажи дизельных автомобилей сократились на 19%.

Ещё несколько лет назад именно эти сегменты доминировали в ЕС, а сегодня постепенно уступают место электрифицированному транспорту.

Итоги пяти месяцев 2026 года

С января по май в странах ЕС зарегистрировано более 4,7 млн новых легковых автомобилей.

Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Что это означает

Майские результаты свидетельствуют о нескольких важных тенденциях:

Европейский авторынок продолжает расти после сложных предыдущих лет.

Гибриды остаются самым популярным типом новых автомобилей.

Электромобили демонстрируют самый быстрый рост и уже почти сравнялись с бензиновыми моделями.

Спрос на дизельные и бензиновые автомобили продолжает сокращаться.

Электрификация транспорта в ЕС набирает обороты быстрее, чем ожидалось еще несколько лет назад.

Если такая динамика сохранится, электромобили могут уже в ближайшее время опередить бензиновые автомобили по ежемесячным объемам регистраций в странах Евросоюза.