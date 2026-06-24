Бензиновые и дизельные автомобили потеряли по 20 % рынка в странах ЕС

Tesla Model Y
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, на которые ссылается Укравтопром, , в мае 2026 года в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 955 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с маем 2025 года рынок вырос на 3,2%.
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Структура рынка по типу силовой установки
Наибольшую долю рынка по-прежнему занимают гибридные автомобили (HEV):
- Гибриды (HEV) — 345 427 автомобилей (+9,7%).
- Бензиновые автомобили — 210 383 автомобиля (-20,1%).
- Электромобили (BEV) — 203 417 автомобилей (+42,9%).
- Плагин-гибриды (PHEV) — 98 553 автомобиля (+12,2%).
- Дизельные автомобили — 69 482 автомобиля (-19%).
- Другие типы — 27 751 автомобиль (-12%).
Главный тренд — стремительный рост электромобилей
Самые высокие темпы роста уже не первый месяц демонстрируют электромобили. Продажи BEV увеличились сразу на 42,9%, что является лучшим показателем среди всех сегментов рынка.
По объемам регистраций электромобили почти догнали бензиновые автомобили:
- BEV — 203,4 тыс. автомобилей;
- бензиновые модели — 210,4 тыс. автомобилей.
Разница составляет менее 7 тысяч автомобилей.
Бензин и дизель продолжают терять позиции
Май подтвердил долгосрочную тенденцию европейского авторынка:
- продажи бензиновых автомобилей сократились на 20,1%;
- продажи дизельных автомобилей сократились на 19%.
Ещё несколько лет назад именно эти сегменты доминировали в ЕС, а сегодня постепенно уступают место электрифицированному транспорту.
Итоги пяти месяцев 2026 года
С января по май в странах ЕС зарегистрировано более 4,7 млн новых легковых автомобилей.
Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Что это означает
Майские результаты свидетельствуют о нескольких важных тенденциях:
- Европейский авторынок продолжает расти после сложных предыдущих лет.
- Гибриды остаются самым популярным типом новых автомобилей.
- Электромобили демонстрируют самый быстрый рост и уже почти сравнялись с бензиновыми моделями.
- Спрос на дизельные и бензиновые автомобили продолжает сокращаться.
- Электрификация транспорта в ЕС набирает обороты быстрее, чем ожидалось еще несколько лет назад.
Если такая динамика сохранится, электромобили могут уже в ближайшее время опередить бензиновые автомобили по ежемесячным объемам регистраций в странах Евросоюза.