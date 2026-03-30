Березнева статистика найгучніших схем виїзду ухилянтів за кордон

Такий підсумок за березень озвучила Закарпатська обласна прокуратура. Зазначається, що ті схеми мають виключно корисливий характер без гарантій кінцевого результату.

Як йдеться на сайті прокуратури, упродовж березня повідомлено про підозри 12 учасникам організованих схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС.

Скільки організатори "наколядували" в валюті

Орієнтована загальна сума неправомірної вигоди, яку планували отримати організатори схем, становить 92 тис. доларів США. Це лише за спробу переправлення 14 осіб.

Розрахунки "на потім" не відкладали, гроші брали наперед в ході трансферу. При цьому тарифи на такі послуги коливалися дуже суттєво. Локація була широкою, в одному місці не зосереджувалася.

Вперше у статусі організатора переправлення ухилянтів зафіксовано жінку.

Ужгородщина

38-річного організатора затримали одразу після отримання 10 тис. доларів – він мав доставити клієнта до Мукачева та організувати перетин.

В іншій схемі, двоє спільників (27 і 23 роки) за 13 тис. дол. пропонували повний супровід: зустріч, поселення і перевезення через блокпости в багажнику авто. Супровід не вдався.

Мукачівщина

26-річна жінка за 10 тис. євро організувала маршрут до Угорщини поза пунктами пропуску та супроводжувала «клієнта» – затримана під час розрахунку.

Ще двоє чоловіків (40 і 53 роки) за 11 тис. дол. готували переправлення: зустріч із потяга, доставлення та підготовка до незаконного перетину – викриті під час отримання коштів.

Окрім цього, з початку березня прокурорами скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 21 учасника схем переправлення військовозобов’язаних.

Мукачево

Іноземець за 10–15 тис. доларів координував маршрути та особисто супроводжував – затриманий біля кордону разом із п’ятьма "клієнтами".

Рахівщина

Організатор із двома спільницями забезпечували «екіпірування» та інструктаж для переходу – затримані після отримання 6500 євро.

Тячівщина

Група переправників доставляла чоловіків до річки Тиса, яку ті мали перепливати до Румунії (від 5 тис. доларів з особи).

Фотодобірка березневих епізодів з розкриття схем.

Безпеку ухилянтам обіцяли, але не давали

Аналіз усіх епізодів з виявлених схем свідчить не про "допомогу", а про заробіток на людях, де їхнє життя і безпека часто не мають жодної цінності. У більшості викритих схем організатори ігнорують базову безпеку "клієнтів", наражаючи їх на серйозні ризики заради власного збагачення.