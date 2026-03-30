Мартовская статистика самых громких схем выезда уклонистов за границу

Такой итог за март озвучила Закарпатская областная прокуратура. Отмечается, что те схемы имеют исключительно корыстный характер без гарантий конечного результата.

Как говорится на сайте прокуратуры, в течение марта сообщено о подозрениях 12 участникам организованных схем незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны ЕС.

Сколько организаторы "наколядовали" в валюте

Ориентировочная общая сумма неправомерной выгоды, которую планировали получить организаторы схем, составляет 92 тыс. долларов США. Это только за попытку переправки 14 человек.

Расчеты "на потом" не откладывали, деньги брали заранее в ходе трансфера. При этом тарифы на такие услуги колебались очень существенно. Локация была широкой, в одном месте не сосредотачивалась.

Впервые в статусе организатора переправки уклонистов зафиксировано женщину.

Ужгородский район

38-летнего организатора задержали сразу после получения 10 тыс. долларов - он должен был доставить клиента в Мукачево и организовать пересечение.

В другой схеме, двое сообщников (27 и 23 года) за 13 тыс. долл. предлагали полное сопровождение: встреча, поселения и перевозки через блокпосты в багажнике авто. Сопровождение не удалось.

Мукачевский район

26-летняя женщина за 10 тыс. евро организовала маршрут в Венгрию вне пунктов пропуска и сопровождала "клиента" – задержана во время расчета.

Еще двое мужчин (40 и 53 года) за 11 тыс. долл. готовили переправку: встреча с поезда, доставка и подготовка к незаконному пересечению – разоблачены при получении средств.

Кроме этого, с начала марта прокурорами направлено в суд обвинительные акты в отношении 21 участника схем переправки военнообязанных.

Мукачево

Иностранец за 10-15 тыс. долларов координировал маршруты и лично сопровождал – задержан у границы вместе с пятью "клиентами".

Раховщина

Организатор с двумя сообщницами обеспечивали "экипировку" и инструктаж для перехода – задержаны после получения 6500 евро.

Тячевский район

Группа переправщиков доставляла мужчин к реке Тиса, которую те должны были переплывать в Румынию (от 5 тыс. долларов с человека).

Фотоподборка мартовских эпизодов по раскрытию схем.

Безопасность уклонистам обещали, но не давали

Анализ всех эпизодов из выявленных схем свидетельствует не о "помощи", а о заработке на людях, где их жизнь и безопасность часто не имеют никакой ценности.

В большинстве разоблаченных схем организаторы игнорируют базовую безопасность "клиентов", подвергая их серьезным рискам ради собственного обогащения.